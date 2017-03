Pésame del Papa Francisco por la muerte del cardenal Miloslav Vlk

“Elevo férvidas oraciones a Dios para que conceda el reposo eterno a este celante y generoso pastor y me uno espiritualmente a los fieles de esta comunidad diocesana, donde él ejerció con diligencia el ministerio episcopal”. Con estas palabras el Papa Francisco se dirige al arzobispo de Praga, el cardenal Dominik Duka, en un telegrama de pésame por la muerte del cardenal Miloslav Vlk, arzobispo emérito de esta ciudad, quien falleció al término de una dolorosa enfermedad “que él – escribe el Pontífice – soportó con fe y confianza en el Señor”.

En la misiva, el Santo Padre recuerda con admiración la tenaz fidelidad a Cristo del cardenal Vlk, “no obstante las privaciones y persecuciones contra la Iglesia” y recuerda asimismo “su fecunda y múltiple actividad apostólica, animada por el deseo de testimoniar a todos la alegría del Evangelio, promoviendo una auténtica renovación eclesial fiel, siempre dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo”.

El Pontífice expresa finalmente sus más sentidas condolencias a los familiares del difunto purpurado, al clero y a todos los fieles de esta querida diócesis e imparte “la confortante bendición apostólica, como signo de fe y de esperanza cristiana en el Señor resucitado”.

Con la muerte del cardenal Vlk, el número de cardenales del Colegio Cardenalicio desciende a 244, de los cuales 117 electores y 107 no electores.

