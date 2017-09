Perú, Chile y Panamá, los tres próximos países que recibirán al Papa Francisco

(RV, 8-9-2017).- La Presidencia del CELAM se reunió una vez más con el Papa Francisco, tal como todos los años, pero esta vez en el marco del Viaje Apostólico en Colombia durante su estadía en Bogotá. Debido a la agenda apretada del pontífice el encuentro tuvo lugar en la nunciatura apostólica, y no en la Sede del CELAM. En él participaron los 62 miembros del comité, cinco de las Presidencia, 35 Obispos de las Comisiones y 22 secretarios generales de las Conferencias Episcopales. Un encuentro en el cual el Santo Padre hizo hincapié en la misión y el servicio de la Iglesia en el continente: “la Iglesia sin pretensiones humanas y respetuosa del rostro multiforme del continente, que considera no una desventaja sino una perenne riqueza, debe continuar prestando el humilde servicio al verdadero bien del hombre latinoamericano”, expresó, y advirtió asimismo en diversos pasajes, sobre las dificultades y tentaciones que se pueden atravesar en el camino, dejando finalmente a los obispos lo que él llamó un mensaje “síntesis” de misión: “Si queremos servir desde el CELAM, a nuestra América Latina, lo tenemos que hacer con pasión”.

Antes de este encuentro, conversamos con tres de los obispos que recibirán en sus países al Obispo de Roma sucesivamente, Monseñor Santiago Silva Retamales, Obispo Castrense y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón, Arzobispo Metropolitano de Ayacucho y Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y con Monseñor Rafael Valdivieso, Obispo de Chitré, Panamá. A este último, le preguntamos en primer lugar sobre las expectativas tras el encuentro con el Obispo de Roma:

“Nuestra expectativa es la esperanza y alegría de saber que el Santo Padre nos dará un mensaje sobre lo que en Colombia y en toda Latinoamérica anhelamos, que es un ambiente de paz, y el crecer en esa experiencia de Dios que se manifiesta en la promoción de la dignidad y el desarrollo humano sin excluir a nadie”.

Acerca de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, Mons. Valdivieso refirió que los distintos comités, y sobre todo la arquidiócesis donde será celebrada, están viviendo con mucho empeño, esfuerzo, alegría y esperanza los preparativos: “Es una preparación que conlleva mucho trabajo y sacrificio, pero saber que es un encuentro que va a traer grandes bendiciones a Panamá y al mundo entero nos llena de esperanza y alegría”.

Por su parte el Presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, país que el pontífice visitará en enero de 2018, manifestó que se están preparando “con un corazón muy dispuesto: con el corazón queremos recibir al Papa”. “Queremos recibir al Papa en cuanto pastor de la Iglesia, y por lo tanto nos viene a confirmar en la fe, al Papa en cuanto hermano en la fe, es decir uno que camina entre nosotros con las mismas esperanzas y dificultades; y queremos recibir también al líder, alguien que nos abra caminos y que nos muestre cómo construir un Chile que se demuestre más fraterno”.

Acerca de la lectura de la visita del Papa a través de las ciudades que visitará, señaló, por una parte, la visita a Temuco, donde se encuentra el pueblo originario de los mapuches, que en el último tiempo ha demostrado “un grande deseo de ser considerados como pueblos originarios, con devolución de tierras y expectativas de mayor crecimiento humano es social”, y refirió que por lo tanto “es bastante posible que el mensaje tenga que ver con la relación entre Chile y pueblos originarios, con el crecimiento humano y la posibilidad de que todos deben tener de alcanzar los niveles de vida que permita vivir dignamente”. Mientras que sobre Iquique explicó que se trata de una ciudad muy ligada al Santuario de la Virgen de Andacollo, y por tanto “la cosa probable que el tema sea la religiosidad popular y lo importante de ella para mantener el cristianismo”. En ese sentido precisó que “si bien es cierto que la religiosidad popular necesita crecer en el plano de la fe y en el conocimiento del Señor”, esta es “la base, el fundamento, y lo que nos permite reconocernos aún como cristianos y católicos en un pueblo como Chile”.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana manifestó la alegría por el encuentro con el Papa de todos los Obispos y Presidentes episcopales de esta “América cristiana”, que “quiere renovar al pontífice su cariño y gratitud” y también manifestó su agradecimiento porque puso en la agenda la visita al Perú. “Con grandes emociones – dijo – estamos trabajando”. “Que el lema ‘Unidos por la esperanza’ nos encuentre construyendo esa patria de hermanos como él lo hace, con tanta cercanía y paz”. En relación al recorrido del Papa en el país, dijo que “visitará tres ciudades: en la costa donde se vivieron difíciles situaciones de inundaciones en enero, visitará la selva donde hay tanto abandono y a la cual muchas veces hemos dado la espalda y sobre la que él nos habló, en la visita de mayo, y dijo que anhelaría un sínodo sobre la Iglesia en Amazonía”. “Somos más de 90 iglesias de raíces bolivarianos que compartimos la selva”, añadió. Finalmente se refirió a la visita del Papa a “la gran ciudad de Lima”, una ciudad con diez millones de personas, y la positividad de aprender sobre la logística con que se ha realizado en el presente viaje a Colombia. “He recibido muchas firmas del por qué no va a mi diócesis en Ayacucho, pero el Santo Padre ya con la fatiga de los años no podemos hacerlo que esté en afanes por las alturas. Él no va a ir a Ayacucho, pero Ayacucho va a ir a visitarlo”, afirmó.