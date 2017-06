Patrimonio religioso y cultural de Andorra

Un grupo de sacerdotes y promotores de peregrinaciones visita Meritxell para incluirlo en futuras programaciones

La oficina de promoción de la Ruta Mariana junto con Andorra Turisme han organizado este fin de semana un viaje de familiarización dirigido a sacerdotes y promotores de la Comunidad de Madrid con el objetivo de acercar el patrimonio religioso del país y dar así a conocer el Santuario de Meritxell, uno de los enclaves más importantes del Principado.

La Secretaría Técnica de la Ruta Mariana (oficina de promoción) y Andorra Turisme, la institución encargada de la promoción del país, han organizado durante este pasado fin de semana (9-11) el III Viaje de Familiarización o Fam Trip al ‘País de los Pirineos’.

Dirigido a sacerdotes y promotores de peregrinaciones y viajes relacionados con la fe en parroquias y colectivos de Madrid, el objetivo ha sido el de posicionar el Santuario andorrano de Meritxell y sus alrededores como una de las etapas más bellas dentro de la Ruta Mariana, contribuyendo al reconocimiento de este lugar como centro de peregrinaje.

Desde que llegaron el viernes por la tarde, los invitados siguieron un completo programa de actividades que les fue llevando por distintos lugares del territorio, conociendo de primera mano el destacado patrimonio artístico y natural del Principado en combinación con otros referentes autóctonos como la gastronomía y las compras.

El Parque Natural del Valle del Sorteny, la estación de Ordino-Arcalís a más de 2.000 metros o las iglesias románicas de San Martí de la Cortinada y San Joan de Caselles fueron algunas de las visitas incluidas en el programa.

Santuario de Meritxell

La integración del Santuario de Meritxell en la Ruta Mariana es un reconocimiento a la devoción del pueblo andorrano y a la especial vida religiosa y cultural del santuario. El mercado español es uno de los más importantes para Andorra y el propio Meritxell recibe a lo largo del año multitud de grupos, muchos de ellos camino de Lourdes.

La promoción de este santuario dentro del marco de Ruta Mariana es fundamental para dar a conocer este santuario contemporáneo, luminoso y acogedor. Mossen Ramón, el célebre párroco de Canillo y rector del santuario fue el encargado de guiar al grupo durante la visita y les condujo por este ‘lugar de referencia’ formado por el nuevo y viejo santuario, integrado perfectamente en la naturaleza que lo rodea. ‘Aquí recibimos tanto a los creyentes y amantes de la fe como a aquellos que vienen a admirar el arte y la naturaleza del lugar, todos son bienvenidos’.

La experiencia encantó a todos los presentes y muchos de ellos se asombraron de las posibilidades que ofrece un país tan pequeño y sobre todo, quedaron entusiasmados con el patrimonio religioso y cultural que alberga este territorio, quedando en la retina la figura de su espectacular santuario.

****************************************************************************

Oficina de prensa en España (Zaragoza): Joaquín Bellido Millán

Zaragoza, 12 de junio de 2017.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...