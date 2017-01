Papa Francisco: ¿QUÉ DÍA FUIESTE BAUTIZADO? Dínoslo en ECCLESIA DIGITAL

Responde a través de ECCLESIA DIGITAL, en nuestros comentarios abiertos a los internautas, a esta pregunta del Papa Francisco, pregunta que ha vuelto a formular en la catequesis de la audiencia general del miércoles 13 de noviembre de 2013:

El Bautismo es en un cierto sentido el documento de identidad cristiana, su certificado de nacimiento. Es el certificado de nacimiento a la Iglesia. Todos ustedes saben el día en que nacieron. De verdad, ¿no es así? Celebran los cumpleaños, todos. Todos celebramos el cumpleaños. Pero voy a hacerles una pregunta que hice otra vez, y que voy a repetir otra vez: ¿quién de ustedes se acuerda de la fecha de su bautismo? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes? Hay pocos, ¿eh? No muchos. Y no lo pediré a los obispos, para que pasen vergüenza, ¿eh? Hay pocos, ¿eh? Pero hagamos una cosa, hoy cuando regresen a casa, pregunten: “¿En qué día fui bautizado?” Busquen. Éste es el segundo cumpleaños. El primer cumpleaños es el cumpleaños a la vida y éste es el cumpleaños a la Iglesia: es el día del nacimiento a la Iglesia ¿Lo harán esto? Es una tarea, ¿eh?, para hacer en casa: ver el día en que yo nací, y dar gracias al Señor que ha abierto la puerta a su iglesia aquel día en que yo he recibido el Bautismo. Vamos a hacerlo hoy.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...