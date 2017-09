El Papa Francisco lanza mañana en Roma la campaña «Comparte el Viaje» que impulsa Cáritas Internationais

Mañana 27 de septiembre, el Papa Francisco lanzará en Roma, durante la Audiencia General de los miércoles, la nueva campaña de Cáritas Internationalis sobre la migración bajo el lema «Comparte el Viaje».

Esta campaña global de acción y sensibilización tendrá una duración de dos años y tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las relaciones entre migrantes, refugiados y comunidades. Es la respuesta de Cáritas a las llamadas del Papa Francisco a promover la «cultura de encuentro», a ver a las personas en situación de movilidad con humanidad, a abrir corazones y mentes, a cambiar percepciones.

Cáritas Internationalis pondrá el foco en la atención a los desafíos y los efectos de la migración en todos los puntos del “viaje”, al mismo tiempo que aprovechará la fortaleza de sus más de 160 miembros en todo el mundo para hacer campaña a favor de un cambio en el pensamiento. La campaña contará con el apoyo de la Alianza ACT (Action by Churches Together), una red de 145 organizaciones cristianas de todo el mundo, junto al de numerosas congregaciones religiosas y grupos de la sociedad civil.

Dentro de la campaña de «Comparte el Viaje», los seguidores y colaboradores de Cáritas de todo el mundo llevarán a cabo diversas actividades en sus respectivos países y comunidades. La concienciación también pondrá el foco en los dos nuevos Pactos Mundiales sobre Refugio y Migración, que se firmarán en la ONU en septiembre de 2018. Caritas quiere que estos dos nuevos acuerdos internacionales pongan el énfasis en una migración segura y legal, y aumentar la protección de las personas en tránsito.

Cáritas. 26 de septiembre de 2017.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...