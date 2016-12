El Papa Francisco celebra hoy la misa de gallo en la basílica de San Pedro

Es la cuarta Navidad que el papa Francisco celebra en el Vaticano y coincide con los 80 años de su bautismo

El papa Francisco celebra este sábado por la tarde la misa de Navidad en la basílica de San Pedro. La misa de la media noche, también llamada ‘misa de gallo’, es celebrada a las 21,30 de Roma y será transmitida por muchas televisiones del mundo.

Los arreglos florales, la fuerte iluminación, el perfume del incienso, los cantos del coro de la Capilla Sixtina caracterizan la emocionante ceremonia que se realiza en la basílica. El Papa cuando hace ingreso descubre una imagen del Niño Dios, detrás del cual está el del Evangelio, mientras se escucha el canto de la Kalenda.

“También nuestros ojos -dijo el Papa el la homilía del año pasado- puedan llenarse de estupor y maravilla contemplando al Niño Jesús el Hijo de Dios”.

Esta noche “viene verdaderamente Dios. No hay lugar para las dudas, dejémoslo a los escépticos que por interrogar solamente a la razón no encuentran nunca la verdad. No hay espacio para la indiferencia, que domina el corazón de quien lo lograr querer a los otros”. Y señaló que “es expulsada toda tristeza , porque el Niño Jesús es el verdadero consolador del corazón”, entonces “no escamos más solos y abandonados”.

Durante la misa, en el momento del ‘Gloria’ un gendarme y un bombero del Vaticano, llevan una imagen del Niño Jesús a la plaza de San Pedro, que este año ha sido ofrecido por Malta y que tiene una barca para recordar el drama de los migrantes muertos en el Mediterráneo.

Al concluir el rito, el coro de la Sixtina entonará el canto natalicio: “Tu scendi dalle Stelle”, en una versión que respeta el manuscrito original de San Alfonso María de Ligorio.

El nombre de misa de Gallo se usa en los países de idioma español y portugués. Habría sido Sisto III en el año 400 a instituir una misa para celebrar el nacimiento de Cristo ‘ad galli cantus’, o sea cuando el gallo canta, lo que significa el inicio de un nuevo día, después de la media noche.

El Papa en la Navidad del 2013

