El Papa Francisco bendijo la iniciativa de Cáritas Internacional “Comparte el viaje”

El Papa pide un aplauso para las organizaciones que ayudan a los más necesitados

En este miércoles en el cual la Cáritas Internacional da inicio a la campaña “Compartiendo el viaje” en favor de los migrantes, el Papa en la audiencia general que se realizó en la plaza de San Pedro, se sumó públicamente a la iniciativa.

“Tengo la alegría de recibir a los representantes de Cáritas, que han venido aquí para dar inicio oficial a la campaña ‘Compartiendo el viaje’, que he querido coincidiera con esta audiencia”, dijo.

El Pontífice dio “la bienvenida a los migrantes, a quienes solicitan asilo y a los refugiados” y también “a los operadores de la Cáritas italiana y a otras organizaciones católicas” y recordó que ellos son “signo de una Iglesia que quiere ser abierta, inclusiva y acogedora”.

“Gracias a todos ustedes -expresó el sucesor de Pedro- por vuestro incansable servicio”. Y dirigiéndose a los miles de peregrinos presentes en la plaza dijo: “¡Se merecen un gran aplauso!”, desencadenando una ovación.

“Vuestro empeño cotidiano nos hace recordar que el mismo Cristo nos pide acoger a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados con los brazos bien abiertos”. Y reiteró: “Justamente así, con los brazos bien abiertos, prontos a un abrazo sincero, afectuoso, envolvedor, un poco como esta columnata de san Pedro, que representa a la Iglesia madre que abraza a todos al compartir el viaje común”.

“Doy la bienvenida -añadió el Santo Padre refiriéndose en particular a los italianos- a los representantes de tantas organizaciones de la sociedad civil empeñadas en la asistencia a los migrantes y refugiados que, junto a Cáritas, han dado su apoyo a la recolección de firmas en favor de una nueva ley migratoria que se adapte mejor al contexto actual”.

(ZENIT – Ciudad del Vaticano, 27 Sep. 2017).-

