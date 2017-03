Paloma, amiga, por Jesús de las Heras Muela

Evocación, gratitud y semblanza en la hora de la muerte de Paloma Gómez Borrero

(Hizo realidad aquel deseo, convertido en canción por Roberto Carlos, “Yo quiero tener un millón de amigos”. Y un servidor, sin importarle el número que hacía dentro de este inmenso millón de amigos, ha sido desde hace más de décadas amigo de Paloma. Paloma era así. Era tan así que era igual en el trato que en la tele: cercana, cariñosa, veraz. Era alguien que transmitía confianza. Nada más lejos de una diva, de la diva de la comunicación que era. Y lo era siempre: en la cumbre del éxito, que le acompañó durante casi su vida profesional y también en su atardecer.

Le dabas cuatro ideas y en la servilleta de una cafetería pergeñaba una crónica para la radio, que sonaba luego a las mil maravillas. Las llamaba por teléfono y te lo cogía… y te respondía. Siempre estaba dispuesta. Era un todoterreno de la comunicación e igual hacía una crónica para la radio, una tertulia para la tele, un artículo a mano para el periódico o la revista, que recitaba como nadie a santa Teresa de Jesús o a san Juan de la Cruz.

Para tantos y tantos miles y millones de personas fue la voz traducida, concreta y cercana de Juan Pablo II, su testigo permanente, su defensora aguerrida y amable en los mil debates de la comunicación social y de la vida.

Gracias, Paloma, amiga. Ha sido un honor ser también tu amigo y así más fuerte poder cantar y volar… Volar como tú ahora)

A última hora de la tarde del viernes 24 de marzo (en torno a las 20 horas), falleció en un hospital de Madrid Paloma Gómez Borrero, mítica corresponsal de radio y de televisión en Roma y en el Vaticano. Llevaba dos semanas ingresada en este hospital, aquejada de una grave enfermedad (un cáncer de hígado). A causa de su hospitalización, tuvo que aplazar diversos compromisos que tenía adquiridos, como una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo bajo el título “Una periodista y cuatro Papas”.

Paloma Gómez Borrero nació en Madrid el 18 de agosto de 1934. Estaba casada y era madre de tres hijos y abuela de varios nietos. Estudió Periodismo en la entonces Escuela Oficial de Madrid. Concluyó sus estudios en 1955, Trabajó en distintos medios de comunicación (“El Alcázar”, “Crítica”, “Senda”, “El Correo Español-El Pueblo Vasco”, “Blanco y Negro”, “El Pueblo Gallego”, “Sábado gráfico”). En 1976 fue destinada a Roma como corresponsal de TVE para Italia y el Vaticano, siendo cesada en 1983. Desde entonces y hasta 2012 fue la corresponsal en el mismo destino de la Cadena Cope. Después y hasta su muerte, ha sido colaboradora de COPE y de 13TV. También fue habitual colaboradora de radios y televisiones de América Latina (México, Colombia, Venezuela). Fue la primera mujer corresponsal en el extranjero de TVE.

Asimismo ha participado como contertulia e invitada en numerosos programas de TVE, Antena 3, Telemadrid, y Tele 5, entre otros muchos medios. Ha sido autora igualmente de varios libros sobre temática muy variada: los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, la ciudad de Roma y hasta de gastronomía (Huracán Wojtyla, Juan Pablo, amigo: la vida cotidiana en el Vaticano, Santas del siglo XX, en colaboración, Los fantasmas de Roma, La Alegría, Adiós, Juan Pablo, amigo, De Benedicto a Francisco. El cónclave del cambio, Juan Pablo II. Recuerdos de la vida de un santo, Dos Papas, una familia, Caminando por Roma, Los fantasmas de Italia, Una guía del viajero para el Jubileo, El Libro de la pasta, Pasta, pizza y mucho más, Comiendo con Paloma Gómez Borrero, Cocina sin sal, Nutrición infantil,…

Con más de 60 años de profesión Paloma Gómez Borrero ha dado más de 29 vueltas al mundo siguiendo los viajes del Papa, singularmente de Juan Pablo II (cumplió prácticamente todos ellos). Siguió informativamente cuatro cónclaves (los de 1978 y los de 2005 y 2013).

Entre las numerosas condecoraciones recibidas, destacan las de Isabel la Católica del Reino de España, Dama de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, Premio Calandria al mejor corresponsal extranjero en Italia (1980), Premio Bravo de la CEE (en dos ocasiones), Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, Premio Espiritualidad, Premio Europeo del Ayuntamiento de Roma, Premio Rodríguez Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid, Premio Iris de la Academia de Televisión a toda una vida, Premio Julio Camba de Periodismo, Micrófono de Oro, etc.

