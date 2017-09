El padre Tom Uzhunnalil, liberado

• El salesiano indio Thomas Uzhunnalil, secuestrado hace 18 meses en Yemen por un grupo de terroristas del ISIS, ha sido liberado. Así lo ha anunciado la Ministra de Exteriores de la India en su cuenta de Twitter.

Según varios medios asiáticos, el P. Tom fue trasladado a Mascate, la capital de Omán, tras haber sido liberado. Las autoridades de este país, en coordinación con Yemen, donde fue secuestrado, han conseguido la liberación del sacerdote salesiano. El Vicario del Rector Mayor, P. Francesco Cereda, ha comunicado que el P. Tom será trasladado a una comunidad salesiana en Roma para someterse a un examen médico.

El P. Tom ha dado gracias a Dios por su liberación y ha agradecido la preocupación de tantas personas por él. También se ha mostrado agradecido con sus hermanos, sus hermanas y los familiares y los amigos que han pedido a Dios por su bienestar. Desde el inicio de su secuestro, el gobierno de la India, las autoridades de Kerala y la Conferencia Episcopal india han trabajado conjuntamente por su liberación.

Una alegría compartida

Toda la Familia Salesiana ha estado durante todo este tiempo pendiente de las noticias que llegaran sobre la situación del P. Tom. Al conocerse la noticia de su liberación, los dos provinciales de las inspectorías salesianas de España han expresado su alegría.

“Seguíamos teniendo presente al P. Tom en la oración y en nuestra preocupación. Hemos recibido muchos mensajes de personas e instituciones que han compartido su alegría con nosotros. Es un momento para seguir solidarizándonos con otros religiosos y tantos cristianos que siguen siendo perseguidos y secuestrados, incluso asesinados en algunos casos, por su fe”, ha expuesto Juan Carlos Pérez Godoy, provincial de Salesianos Santiago el Mayor.

Cristóbal López, provincial de Salesianos María Auxiliadora, ha transmitido: “Esperamos que se encuentre en buenas condiciones físicas, psíquicas y espirituales. Es la ocasión de agradecer y felicitar a las personas y a las comunidades que han perseverado en la oración por él durante estos largos 18 meses. Como botón de muestra, recuerdo que la comunidad salesiana de Las Palmas colocó la fotografía del P. Tom junto al Sagrario, donde ha permanecido durante el tiempo del secuestro”.

Un año y medio después de su secuestro

El P. Uzhunnalil fue secuestrado por un comando de hombres armados del ISIS el 4 de marzo de 2016, durante un ataque terrorista a la casa de las Misioneras de la Caridad en Adén (Yemen), donde murieron 16 personas, entre ellas cuatro religiosas.

En la Nochebuena de 2016, el P. Tom apareció en un vídeo difundido por sus secuestradores, en el que se podía apreciar su delicado estado de salud tras más de nueve meses de secuestro. En mayo de este año, un nuevo vídeo mostraba al sacerdote salesiano reclamando una vez más un esfuerzo institucional para ser rescatado.

El Rector Mayor, Ángel Fernández Artime, ha pedido reiteradamente durante estos meses que no le hicieran daño y que lo liberaran cuanto antes. La Familia Salesiana ha acogido estos llamamientos poniendo en marcha cadenas de oración, como una Novena a María Auxiliadora, por la liberación del P. Tom. También el Papa Francisco se ha unido con sus rezos a estas peticiones, que han concluido con este feliz desenlace.

Madrid, 12 de septiembre de 2017.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...