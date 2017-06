Padre Spadaro: “El Papa Francisco nos ayuda a vivir la proximidad en las redes sociales”

El Papa Francisco invita a la Red a ser lugar de proximidad – AFP

(RV, 30-6-2017).- «Comunicar en la cultura digital». Es el tema del seminario desarrollado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y promovido por la embajada del Reino Unido ante la Santa Sede.

En el evento intervino también el P. Antonio Spadaro, director de la revista italiana de la Compañía de Jesús, La Civiltà Cattolica, que fue entrevistado por Alessandro Gisotti, sobre las características de la comunicación digital y la contribución que el Papa Francisco está brindando a esta nueva dimensión, cada vez más importante en la vida de millones de personas:

«La cultura digital nace en el interior de un ambiente, que es el ambiente creado por las redes sociales y la Red. Por lo tanto, para comprender sus valores hay que vivir en su interior: es una forma de inculturación que cada uno de nosotros debe hacer, porque la Red ya no es una opción sino un hecho».

El P. Spadaro respondió también a la pregunta sobre qué está haciendo la Iglesia y, en especial, el Papa Francisco, para que internet sea un medio más ‘humano’:

«La cosa más importante es no considerar internet como un instrumento, es decir, no considerarlo como una realidad de hilos, cables, modem, computadora, sino como una red de personas. En el fondo, el concepto más importante que él ha expresado sobre la Red, es que la Red es un lugar de proximidad, es decir de cercanía. Entonces, todo lo que hace que el contacto entre las personas sea auténtico, verdadero, solidario, todo ello corresponde a la vocación que tiene la Red. Mientras que todo lo que divide, separa, crea odio y considera la Red simplemente como un instrumento para imponerse, eso va contra el plan de Dios sobre la comunicación humana».

La última pregunta fue sobre alguna dificultad que aún se presenta, también en el mundo católico, para comprender que no hay una distinción entre real y virtual, que lo digital es solamente otra dimensión de la vida:

«Exacto: ya hay que evitar considerar la realidad digital como algo virtual, es decir sustancialmente como algo no real, no verdadero, no auténtico. El ambiente en el que vivimos es un ambiente físico, un ambiente digital y los dos ambientes tienen características diferentes, pero ambos son reales. ¡No considerar esto significa replicar una esquizofrenia con consecuencias desastrosas!»

(CdM –RV)

