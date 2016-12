P. Luis Montes en Tras las Huellas del Nazareno

“Estamos sirviendo a un pueblo mártir”:

Tras las Huellas del Nazareno, la serie de la Fundación EUK Mamie-HM Televisión sobre la persecución actual que sufren los cristianos en muchas partes del mundo, publica esta semana un nuevo y conmovedor testimonio. El que nos describe en esta ocasión el sufrimiento del pueblo iraquí, es el P. Luis Montes, sacerdote y misionero del Instituto Verbo Encarnado.

El P. Montes lleva veinte años en Medio Oriente, los seis últimos en Irak.El peligro – como nos va a relatar en su testimonio – es grande, pero este entregado religioso no se plantea abandonar Irak ni a los cristianos iraquíes. Con la serenidad de quien ha meditado profundamente su decisión, afirma: “Estamos sirviendo a un pueblo mártir ¿Irnos? No, no, no, no”.

Con el corazón en la mano, el P. Luis Montes nos relata cuál es la vida diaria de un sacerdote en Irak, los ejemplos de perdón y de fe heroicos que recibe de los cristianos iraquíes, nos describe el sufrimiento de las familias… Describe también las dificultades de los cristianos para regresar a sus ciudades de origen, sembradas de minas antipersona que el Estado Islámico ha dejado escondidas incluso en juguetes o electrodomésticos… Habla de la actuación de las potencias extranjeras, que están usando al Estado Islámico para sus propios intereses: “La actuación de las grandes potencias ha sido muy desilusionante. Para mí, en muchos casos, es directamente criminal”.

https://www.eukmamie.org/es/tras-las-huellas-del-nazareno/item/4677-tras-las-huellas-p-luis-montes-ive

El P. Luis pide dos cosas al concluir su testimonio: que recemos por los cristianos perseguidos y que demos a conocer lo que está pasando. La Fundación EUK Mamie-HM Televisión lleva años comprometida en esta misión: trasmitir el testimonio de los testigos de la persecución; crear conciencia en todo el mundo de lo que están sufriendo por su fe; arropar a nuestros hermanos perseguidos con nuestro interés por ellos. Con ese objetivo nació esta serie –Tras las huellas del Nazareno– que descorre el velo que cubre, en la mayor parte de los medios de comunicación occidentales, la violenta persecución que en muchas partes del mundo sufren las comunidades cristianas. Pero no basta informar. Por eso la Fundación EUK Mamie-HM Televisión, a través de su proyecto “Despierta. Wake up” ha lanzado una concreta campaña de oración para esta Navidad: cada día, del 25 de diciembre al 6 de enero, encontrarás en nuestra Web y nuestro Facebook un nuevo banner con una petición y un propósito de oración por los cristianos perseguidos. ¡No dejes que pase un solo día esta Navidad sin acordarte de nuestros hermanos que sufren por su fe!

Como adjunto les envío algunas fotos de P. Luis Montes durante la grabación y de su misión en Irak.

Que el Señor y nuestra Madre les bendigan y guarden

Hna. Beatriz Liaño, S.H.M.

Directora de la Oficina de Prensa

Fundación E.U.K. Mamie

