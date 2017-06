Ordenaciones en la catedral de Oviedo

Fecha: 4 de junio. Hora: 17 h. Lugar: Catedral de Oviedo. Preside: Mons. Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo

Este domingo, solemnidad de Pentecostés, el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, conferirá el Orden del Presbiterado a dos diáconos, y el Orden del diaconado a cuatro seminaristas, todo ello en una misma ceremonia.

Los nuevos sacerdotes serán David Cueto Rodríguez y Juan Felipe Restrepo Díaz, LD. Ambos han completado sus estudios eclesiásticos, así como el año de diaconado en diversas parroquias de la diócesis.

Por su parte, Sebastián Hugo Casteli, LD, Emmanuel González Ortiz, Allan Eduardo Cerdas Gamboa y Ángel María Vilaboa Pérez, serán ordenados diáconos.

David Cueto Rodríguez, de 38 años, nació en Granada pero la mayor parte de su vida ha transcurrido en Asturias. Realizó estudios de Derecho y de Diseño gráfico, e ingresó en el Seminario Metropolitano de Oviedo hace ahora siete años. Durante este año de diaconado ha colaborado en la misión diocesana de Benín, y en las parroquias rurales de la zona de las Peñamelleras. Su primera misa se celebrará en la parroquia de San Francisco de Asís (Oviedo) el domingo, 11 de junio, a las 19,30 horas.

Juan Felipe Restrepo Díaz, LD es natural de Medellín (Colombia). Ingresó con 18 años en el Seminario de Lumen Dei en Extremadura, hasta que éste fue trasladado a Nava (Asturias). Durante este año de diaconado ha finalizado su tesina de Licenciatura en Teología Patrística, y ha colaborado pastoralmente en las parroquias de la zona de Villaviciosa y Cabranes. Su primera misa tendrá lugar el lunes, 5 de junio, en la parroquia de Santa Eulalia de Cabranes, a las 19 horas.

Ángel María Vilaboa Pérez tiene 27 años y es natural de Avilés. Antes de ingresar en el Seminario de Oviedo realizó los estudios de Ingeniería técnica informática en Gijón. Su primera misión como diácono será colaborar durante un período de tiempo en la misión diocesana de Bembereké, en Benín, donde trabajan dos sacerdotes diocesanos.

Emmanuel González Ortiz tiene 26 años y es natural de Costa Rica. Ingresó en el Seminario Redemptoris Mater (vinculado al Camino Neocatecumenal) con 18 años, en León, y hace cinco años llegó al diocesano. Ha estado tres años colaborando con el equipo de catequistas itinerantes del Camino Neocatecumenal de Extremadura.

Allan Eduardo Cerdas Gamboa, de 32 años de edad, procede también de Costa Rica. Allí comenzó sus estudios de Ingeniería Agrícola, que abandonó para ingresar en el Seminario Redemptoris Mater de su diócesis. Llegó a España en el año 2012.

Finalmente, será ordenado también diácono otro seminarista de Lumen Dei, Sebastián Hugo Casteli, LD, argentino, de 41 años de edad. Antes de ingresar en el Seminario de Lumen Dei, en el año 2009, realizó la carrera de Derecho en su país.

