Ordenación de diáconos en la diócesis de San Sebastián

La celebración de la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo ha sido este año especial. Y es que finalizamos el curso pastoral con dos ordenaciones al diaconado: RAFAEL OLAIZOLA y JUAN PABLO AROZTEGUI han sido ordenados diáconos en la ceremonia presidida por nuestro obispo, D. José Ignacio Munilla.

RAFAEL OLAIZOLA URIBE-ETXEBERRIA, zarauztarra de 51 años, decidió dejarlo todo, trabajo, actividades en el club deportivo de Zarautz y en otros grupos del pueblo en los que siempre ha colaborado como persona inquieta y comprometida que es, para adquirir un compromiso mayor con la Iglesia y con el Señor.

En 2012 ingreso en el instituto superior de Ciencias Religiosas ‘San Francisco Javier’ de Pamplona en convivencia directa con seminaristas de las diócesis de San Sebastián y Pamplona. La carrera ha durado 5 años. Cinco años de preparación para servir a la Iglesia, y por ende a los demás, a través del apostolado.

Tras su ordenación como diácono vuelve en septiembre al seminario de Pamplona, para terminar su preparación, antes de ser ordenado sacerdote, a finales de este año.

JUAN PABLO AROZTEGUI, ordiziarra de 34 años. Procede de una familia donde la fe siempre se ha vivido de manera muy natural aunque nunca, en su juventud pensó en el sacerdocio como una alternativa de vida para él. Más bien se veía formando una familia. Estudió Ingeniería Industrial y empezó a trabajar en una empresa de software libre en Pamplona; estaba contento con su vida y su trabajo.

Pero un día un amigo agnóstico le hizo algunas preguntas sobre su vida cristiana: “Juan Pablo, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesucristo?” Estas preguntas tan simples tocaron algo en su interior y le hicieron cuestionarse su vida cristiana hasta el punto de que fue el inicio de la búsqueda de la voluntad de Dios en su vida. Así empezó un camino que duró unos tres años en lso que sintió cada vez más fuertemente la llamada de Jesús a ser su testigo a través del sacerdocio.

Este camino le llevó finalmente a ingresar en el seminario. dos años en Pamplona y cuatro en Roma, dividiendo el tiempo entre el seminario, los estudios en la universidad y varias parroquias en las que ha colaborado los fines de semana.

Tras su ordenación, volverá a Roma a fiNalizar su formación, antes de su futura ordenación presbiteral.

Más de 60 sacerdotes de nuestra diócesis participaron a la ceremonia de ordenación diaconal de Juan Pablo y Rafa que se celebró en la catedral del Buen Pastor el domingo, 2 de julio.

