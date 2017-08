Oración por las víctimas del ataque terrorista en Barcelona

Dios todopoderoso y eterno,

de infinita misericordia y bondad,

con el corazón apesadumbrado, acudimos a Ti.

Escucha nuestra oración,

ten misericordia de nosotros,

atiende las súplicas de quienes te invocan

en esta hora de tribulación y de prueba.

Te pedimos, Dios de la vida, por las víctimas mortales

del ataque terrorista en Barcelona.

Son hijos tuyos; son hermanos nuestros.

Nunca debían haber muerto en estas circunstancias.

Padre nuestro, acógelos en tu seno.

Atiende nuestra oración, Dios de la salud,

por los heridos de esta masacre.

Sana sus heridas, fortalece sus corazones,

llénalos de tu gracia y de tu paz.

Visita, Dios consolador,

a los familiares de las víctimas.

Son también inocentes.

Reviste con tu manto de misericordia y de amor

las llagas de su corazón y de su alma ateridos.

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,

Salud de los enfermos, Consoladora de los afligidos,

Reina de la Paz y de las familias.

Ruega por nosotros.

Amén

