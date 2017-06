Oración de despedida, junto a la Cruz de Lampedusa, en la catedral de Santander

El domingo, 25 de junio, se organizó una oración presidida por el obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, como acción de gracias y despedida de la cruz de Lampedusa.

La cruz ha recorrido nuestra diócesis con el ánimo de combatir en palabras de nuestra Papa Francisco “la globalización de la indiferencia” y ha sido por otro lado una forma de acercarnos la realidad de los refugiados e inmigrantes.

La iniciativa ha estado impulsada por el Papa Francisco, coordinada por Don Ricardo Alvarado, Vicario adjunto de Pastoral de nuestra diócesis, y organizado por la Casa dello Spirito e delle Arti.

La embajadora de esta iniciativa en España, Graziella Cuccu, ha hecho entrega al obispo de una cruz de Lampedusa obra del artísta Tuccio que también realizó el báculo de Lampedusa y la cruz de Lampedusa.

La presencia de la Cruz de Lampedusa ha servido para hacer memoria de tantas personas refugiadas, crucificadas, y para orar y reflexionar junto a Cristo crucificado en los que sufren y llevan hoy la Cruz en sus vidas.

Han sido unos días de gracia, de interés y de presencia solidaria de tantas personas que han acudido a los actos programados. Destacamos la estancia de la Cruz, en los Hospitales de Valdecilla, Santa Cotilde, en la Cárcel de El Dueso, en Santo Toribio de Liébana, en las parroquias de Cantabria. De un modo especial queremos señalar la presencia en la Plaza Porticada de Santander, donde cientos de niños y niñas de los Colegios de Santander se dieron cita, reflexionaron, oyeron un comunicado, y luego acompañaron por las calles la Cruz de Lampedusa, hasta el Parlamento de Cantabria.

Aurelio Güemes

