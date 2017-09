OMP estrena web: la vida misionera ahora más moderna y accesible

Obras Misionales Pontificias (OMP) lanzaron el lunes 18 de septiembre de 2017 su nueva web www.omp.es.

Con un diseño más sencillo y accesible, adaptado para dispositivos móviles, la web de OMP se presenta con contenidos renovados. El objetivo es mejorar la información sobre el trabajo misionero de la Iglesia universal y sobre el apoyo que la Iglesia en España presta a los misioneros a través de la animación y sensibilización.

La misión y los misioneros serán los claros protagonistas de la nueva web de OMP, en la que habrá nuevas secciones y un lugar destacado para la actualidad. Un mapa con los sitios donde están presentes los misioneros españoles y la visión de la misión en 360º son algunas de las novedades incluidas para informar sobre la extensión de la Iglesia misionera. Un diseño más moderno y atractivo, un lenguaje más sencillo y una nueva forma de estructurar la información buscan facilitar una navegación a través de todos los contenidos. Todo al servicio de la información sobre la misión universal de la Iglesia.

Para Anastasio Gil García, director nacional de OMP, uno de los deberes de la institución es tratar de informar de cuanto acontece en la misión. “Las nuevas tecnologías permiten hacerlo de forma rápida y con mayor difusión”, explica. Gil García subraya que OMP lleva años trabajando para actualizar sus canales de información, y este es un paso más.

Las propuestas de formación misionera en España y el amplio abanico de materiales de animación misionera que OMP organiza y edita desde hace años se ofrecen en la nueva web de una manera más clara y atractiva. Un kiosko con todas las publicaciones de la institución, un archivo documental y una sección de Prensa con todos los materiales para los medios de comunicación son otros servicios de OMP, que se presentan también a través de la web.

Con esta nueva página, OMP apuesta por la marca común “Obras Misionales Pontificias”. Se unifica así en www.omp.es la información de las diversas campañas que esta institución lleva a cabo a lo largo del año: Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.

Para Ana Fernández, responsable de la web de OMP, “este cambio ha sido fruto de muchos años de trabajo y de esfuerzo en equipo; era necesaria una renovación para adaptarnos a las nuevas tecnologías y ofrecer un mejor servicio”. Este esfuerzo se une al trabajo realizado por la institución en redes sociales en los últimos años. “Con la adaptación al lenguaje digital, queremos servir mejor a la animación misionera, a los misioneros y a la misión universal de la Iglesia”.

La nueva web se prepara ya para acoger en próximos días toda la información sobre la Jornada del Domund, que se celebrará a escala mundial el próximo 22 de octubre, con el lema “Sé valiente, la misión te espera”.

