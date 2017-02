Omnis Terra, revista online de cultura y misión de OMP

Se lanza en línea “Omnis Terra”, revista de cultura y misión de las Obras Misionales Pontificias

Hoy, 13 de febrero, vuelve a lanzarse “Omnis Terra” la revista de cultura, misión y análisis de noticias editada por los Secretariados internacionales de las Obras Misionales Pontificias. El primer número de la nueva edición de la revista, que ha abandonado la versión impresa, a partir de hoy puede ser consultada en línea en la dirección web: http://omnisterra.fides.org o desde la pagina principal del sitio web de la Agencia Fides (www.fides.org) que se encarga de la publicación a través de su equipo de redacción.

“Omnis Terra” nace en 1961 en francés, como boletín interno del Secretariado Internacional de la Pontificia Unión Misional (PUM). “Eran los años del despertar primaveral de la identidad misionera de toda la Iglesia y en los albores del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia, los Padres del Concilio, comenzaron a tomar conciencia de que la misión no era solo para unos pocos, es decir, sólo para los misioneros”, dice el padre Fabrizio Meroni, PIME, Secretario General de la PUM y Director de “Omnis Terra”.

Hoy “Omnis Terra” vuelve a proponerse a los lectores en una fase experimental que, durante el 2017, contará con la publicación de tres números. En su versión multilingüe en línea, la revista vuelve con la “intención de dar a conocer las riquezas de la experiencia cristiana y de la reflexión teológica, espiritual, misionera y pastoral de las Iglesias particulares, de sus centros de estudio e investigación, dispersos por el mundo”.

Entre los artículos que pueden consultarse en el primer número están, la apertura dedicada a “Silence, Scorsese y la misión en la Iglesia” que, dentro de la sección “Cultura y arte”, presenta un análisis de la obra maestra del cine “Silence” y del libro en el que se ha inspirado. En la sección “Religión y Sociedad”, se encuentra una contribución del Imam Ataul Wasih Tariq sobre el tema “El Islam, religión de paz” y uno dedicado a la política del gobierno australiano sobre los solicitantes de asilo. La sección “Mundo, Tierra, Pueblos” se centra en África con dos artículos sobre los conflictos en Sudán del Sur y Kivu. La crisis de refugiados en México y la crisis sanitaria en Madagascar integran la sección “Familia y desarrollo”, mientras que la revista se cierra con una sección dedicada a la reflexión teológica y otra a los testimonios.

El primer número de “Omnis Terra”, se ha enriquecido gracias a un servicio fotográfico titulado “Lo sacro, más allá de los confines”, firmado por Monika Bulaj, una foto-reportera polaca que viaja desde hace años “por las sagradas periferias de las gentes del Libro”, explorando “lugares y momentos donde judíos, cristianos y musulmanes revelan su pertenencia común”. Un sugestivo viaje en imágenes a través de “gestos, ropas, luces, recorridos que revelan similitudes entre las religiones monoteístas, y muestran toda la potencia de un sólo Verbo”. (Agencia Fides 13/2/2017).

