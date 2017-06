Obispo español tiene que ser protegido a la salida de su iglesia. La persecución religiosa (II)

El Obispo Católico Xavier Novell, sale de la iglesia protegido por la policía

Cada día son más los ataques subliminales o directos, con palabras y ahora casi físicamente, contra las enseñanzas de la Iglesia Católica en España. Más en concreto en Catalunya, la región más agresivamente laicista de España. Es la primera vez que un obispo tiene que salir de su iglesia escoltado por la policía para evitar una posible agresión física.

Jordi Picazo, en Barcelona

Hasta ahora se habían dado blasfemias públicas por parte de instituciones vinculadas a la municipalidad ( ver aquí ), o al gobierno autonómico: presentaciones de libros heréticos incluso en instituciones que pertenecen a la iglesia católica ( ver aquí) , y promovidas por la conferencia episcopal de obispos de Cataluña ( ver aquí ) etc. Pero es la primera vez que se da este caso, y no será el último, cuando un obispo no ha hecho más que en su homilía glosar las palabras del Papa a las familias, y advertir de los peligros de los peligros de la negligencia parental para los hijos menores.

En algunos casos, ha venido a decir el obispo Novell apoyándose en postulados que la ciencia también aborda, esta negligencia por parte de un padre, debido a la no atención o a una ausencia física por un divorcio tras el cual el padre o la madre no se hicieran cargo o no siguieran proporcionando amor al hijo, podría favorecer el desarrollo de una conducta homosexual. Al igual que en el caso de muerte de uno de los progenitores, y la no compensación con una figura masculina o femenina de referencia en el entorno familiar. Al igual que en situaciones que son consecuencia de ese descuido como el bullying no apercibido en el centro escolar, o trastornos de la personalidad no atendidos.

Pero, ¿qué diantre ha dicho?

De hecho el Obispo en su Glosa Dominical no había más que lanzado una simple pregunta : “Me pregunto si el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual de muchos chicos adolescentes no se debe a que en la cultura occidental la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida, hasta la virilidad estaría cuestionada”.

Retrógrado, escandaloso, anacrónico, inaceptable, reprobable

Voto a mano alzada para declarar al obispo Novell persona non grata en el Ayuntamiento de la Municipalidad de Cervera

El Obispo ha sido declarado persona non grata en el ayuntamiento cercano de Cervera, lo que significa que no es bienvenido en la ciudad (ver aquí )

Una publicación gay etiqueta de tendencioso el título de una homilía “Amor que resulta fecundo” ( leer aquí ). Incluso, con una visión no solamente reduccionista de la humanidad, sino agria y llena de odio, en el mismo artículo dan una homilía a su gusto al obispo:

“Vamos por partes. En primer lugar, desde que el mundo es mundo, la figura paterna siempre ha estado ausente, simbólica y físicamente. O estaban cazando mientras la prole se quedaba con las mujeres en la cueva o, ya con el progreso y tal, se iba al bar con los amigos a echar la partida después de currar. O sea, que nunca como ahora los hombres han reivindicado tanto su papel en la educación de los hijos. Lo que pasa es que igual a su eminencia eso le parece poco viril. (…) que no estamos confundid@s, es mucho más sencillo: la creación es diversa porque al Creador le aburre la simetría, la monotonía y la uniformidad, pero a lo mejor es que a usted le importa más la interpretación de la Iglesia que lo que Dios le cuenta a través de lo creado.”

El obispo tiene que ir a clases

La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del gobierno autónomo de Cataluña, Dolors Bassa, ha deplorado que “27 años después de que la OMS eliminase la homosexualidad de la lista de patologías, todavía hay quien no lo ha entendido”.

La directora general de Igualdad del mismo gobierno, Mireia Mata, ha “invitado” al Obispo de Solsona a “una formación sobre el derecho de las personas LGBTIQ” porque así, según ella, “seguramente llegará a entender mejor unas cuantas dudas” El Observatorio Contra la Homofobia (OCH) ha denunciado el escrito del Obispo al gobierno autonómico “por posible incidencia homófona” y ha pedido la aplicación de la ley contra la homofobia.

Las advertencias del Papa contra la Ideología de Género

Ya el mismo Papa Francisco ha advertido a la humanidad sobre los peligros de la Ideología de Género, que en España se hace obligatoria bajo penas de multa y cierre de centros escolares en todas las escuelas, incluso las religiosas de cualquier denominación ( leer lo que dice Papa Francisco aquí ).

Lo que dice la ciencia

En tres artículos míos que enlazo en el siguiente párrafo, aparece citado el último informe de mayor reputación mundial, el Informe Mayer, los autores a los que entrevisté en Setiembre de 2016, un mes después que saliera a la luz, en Baltimore, Virginia, EEUU.. Y de este informe cito del Resumen Ejecutivo, en la “Primera Parte: Orientación sexual”

“No existen explicaciones convincentes de que la orientación sexual en los seres humanos tenga una causalidad biológica determinista. Aunque los científicos han detectado ciertas diferencias menores en la estructura y la actividad cerebral de sujetos homosexuales y heterosexuales, esos descubrimientos neurobiológicos no aclaran si son innatas o fruto de factores ambientales y psicológicos. No aclaran si son causa o efecto de conductas humanas.

“Los estudios longitudinales en adolescentes apuntan a que la orientación sexual en algunas personas podría ser bastante flexible a lo largo de la vida. En este sentido, en un estudio se estimaba que hasta un 80% de los adolescentes del sexo masculino que indican una atracción hacia el mismo sexo dejan de sentirla al alcanzar la edad adulta”.

Y en la “Tercera parte: Identidad de género”:

-“Los estudios científicos no corroboran la hipótesis de que la identidad de género sea una propiedad innata y fija del ser humano e independiente del sexo biológico, es decir, que una persona sea “un hombre atrapado en un cuerpo de mujer” o “una mujer atrapada en un cuerpo de hombre,” como si hubiera un error en su cuerpo y sus órganos genitales”.

-“En comparación con la población general, los adultos sometidos a cirugía de reasignación de sexo siguen experimentando un mayor riesgo de problemas de salud mental. En un estudio se observó que, en comparación con los grupos control, los individuos con reasignación de sexo tenían aproximadamente 5 veces más probabilidades de intentar suicidarse y 19 veces más de morir por suicidio”.

-“Los niños son un caso especial al abordar las cuestiones transgénero. Solo una pequeña minoría de los que manifiestan una “identificación de género cruzada” durante la niñez siguen haciéndolo en la adolescencia y la edad adulta”.

-“Son escasos los estudios científicos que avalen el valor terapéutico de los tratamientos para retrasar la pubertad o modificar las características sexuales secundarias en adolescentes, aunque algunos niños puedan mostrar un mayor bienestar psicológico si son apoyados y animados en su identificación de género cruzada. No existen pruebas de que a todos los niños con pensamientos o conductas de género atípicas haya que animarlos a convertirse en transgénero”.

(…)

Por tanto, muchas son las preguntas que pueden lanzarse al aire, en esta época de cambios, y cambio de época, como le gusta decir al papa Francisco. Época de gran desorientación en especial para los que están en proceso de orientarse, de formarse, y pasan por la grave crisis vital de la adolescencia. Entre las preguntas, una de las cuales la muy lícita del Obispo, el Informe Mayer, número uno mundial sobre estos temas se pregunta en un solo párrafo las siguientes cuestiones, que aborda exhaustivamente en el Informe:

“¿Hay factores biológicos que influyan en el desarrollo de una identidad de género que no corresponda con el sexo biológico propio? / ¿Algunos individuos nacen con una identidad de género diferente a la de su sexo biológico? / ¿La identidad de género se conforma a través de condicionantes ambientales y de crianza? / ¿Qué estabilidad tienen las opciones de identidad de género? / ¿Cuán habitual es la disforia de género? / ¿Es persistente a lo largo de la vida? / ¿Un niño que se considera niña puede cambiar con los años y sentirse varón? Y, si es así, / ¿con qué frecuencia puede cambiar de identidad de género este tipo de personas? / ¿Cómo se podría cuantificar científicamente la identidad de género de una persona? / ¿El autoconocimiento es suficiente? ¿Una niña biológica se transformaría en el género de niño solo por creer que lo es o simplemente afirmando que lo es? / ¿El conflicto de los individuos con un sentimiento de incongruencia entre identidad de género y sexo biológico persiste a lo largo de la vida? / ¿La disforia de género responde a los tratamientos psiquiátricos? / ¿Deberían esos tratamientos centrarse en afirmar la identidad de género del paciente o deberían adoptar una posición más neutra? / ¿Los intentos de modificar hormonal o quirúrgicamente las características sexuales primarias y secundarias de una persona ayudan a resolver la disforia de género? / ¿La modificación genera mayores problemas psiquiátricos en algunos de los diagnosticados con disforia de género o resuelve habitualmente los problemas psiquiátricos existentes? Abordaremos algunos de esos importantes interrogantes en los siguientes apartados”.

Hay que salvar las familias monoparentales de este obispo peligroso

El obispo Xavier Novell

El mismo Ayuntamiento de la Municipalidad de Solsona ha expresado en su perfil de Twitter su “rechazo a las desafortunadas manifestaciones del obispo Xavier Novell en su última carta dominical a los fieles” y ha reafirmado su “pleno apoyo a las familias monoparentales y al colectivo LGBTI”. “Lamentamos que se asocie la ciudad de Solsona a esta opinión retrógrada”, concluye el tuit de la municipalidad”.

Joan Coscubiela, portavoz parlamentario de “Catalunya Sí que es Pot”, partido independentista, ha tuiteado que se trata de “declaraciones claramente homófobas que requieren la intervención del gobierno catalán y la reprobación social”.

Llueve sobre mojado en Catalunya

Llueve sobre mojado en Catalunya, pues ya recientemente un consejero, el de Salud Pública Antoni Comín, vinculado a grupos de iglesia con los jesuitas en Catalunya, y antiguo militante comunista, pasó una ley de libre cambio de sexo para adolescentes prohibiendo incluso a los padre oponerse; el consejero aunque nada tiene que ver, es homosexual, y él y su marido son padres de un niño adoptado.

Por otro lado, grupos de iglesia han catalogado de “opinión del Obispo” las directrices del Obispo Xavier Novell sobre el uso adecuado de las Iglesias y la limitación a usos profanes que ha perfilado.

Nota de Aclaración de Monseñor Xavier Novell, obispo de Solsona

Xavier Novell con Francisco

En una nota aclaratoria del Obispo, asegura que no ha dicho nada fuera de lugar. Aun así, algunos medios incluso cercanos a la iglesia, subrayan que se ha retractado o pedido disculpas (leer aquí nota completa):

“Mi glosa del pasado día 21 de mayo ha suscitado una serie de comunicados, reprobaciones y manifestaciones contrarias a mis palabras. Muchos me han pedido que rectificara el contenido de mi escrito. Al mismo tiempo, muchos fieles me han animado a mantenerme firme contra esta persecución.

No he hablado hasta ahora porque no veo nada que rectificar ni me han atemorizado las amenazas políticas. Motiva esta nota la inquietud de conciencia por si alguien se ha sentido herido o culpabilizado por mis palabras y la insistencia de algunos a considerar mi silencio perjudicial para la convivencia social y para la Iglesia.

En esta nota, que será publicada en la Hoja Diocesana del domingo 11 de junio, y que ahora divulgo, me siento con la libertad y la responsabilidad de afirmar que:

1.- No he buscado ofender a nadie, pero pido disculpas a los padres y madres que se hayan sentido dolidos. (…).

2.- No he discriminado a nadie ni he lesionado ningún derecho personal. Son falsas las acusaciones de homofobia que me han dirigido. Estoy absolutamente convencido, como dice la Iglesia, que toda persona es digna de respeto sea cual sea su raza, nacionalidad, religión y tendencia sexual. (…).

3.- No es mi intención mantener un conflicto abierto con los partidarios de la ideología de género, pero no dejaré de defender el derecho de los pastores de la Iglesia a enseñar la doctrina católica, amparados en la libertad de expresión y la libertad religiosa. (…)

Solsona, 1 de junio de 2017”

Estas inocentes palabras de Monseñor Xavier Novell, obispo de Solsona, han sido el desencadenante de esta crisis; en parte porque Xavier Novell es un obispo que no es el principal en Catalunya, y ha sido chivo expiatorio por parte de los postulantes de la ideología de género, que petenden que sea impuesta a todos. Aún para los no creyentes, los postulados de la llamada ideología de género no solamente rompen lo que la humanidad acepta como constitutivo de la naturaleza humana, sino que postula un individualismo salvaje que en el fondo tiende a destruir cualquier sociedad civilizada. El mismo Papa Francisco, como líder de la comunidad cristiana católica de 1.500 millones de personas en el mundo, y junto a otras denominaciones cristianas y no cristianas, comparten el mismo pensamiento

Para saber más:

He tenido el gusto de ser el único periodista español en entrevistar a los autores del Informe, resumidas estas entrevistas en dos artículos (ver aquí y aquí ), además de la entrevista en Roma a un médico que es profesor de psicología en la Universidad, y sacerdote (ver aquí ) sobre su ultimo manual de Madurez Psicológica y Espiritual relacionada con género y sexo.

@JordiPicazo es filólogo, profesor y periodista

