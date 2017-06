Nuevos sacerdotes en la diócesis de Málaga

CUATRO JÓVENES, NUEVOS SACERDOTES DE MÁLAGA

La Diócesis de Málaga cuenta, a partir de hoy 24 de junio, con cuatro nuevos sacerdotes. El Obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha ordenado presbíteros a Miguel Chacón, Carlos Samuel Córdoba, Francisco Javier Cuenca y José Miguel Porras. En la misma celebración, ha sido ordenado diácono Miguel Norbert Ubarri.

Las ordenaciones han tenido lugar este sábado, 24 de junio, a las 11.00 horas

En su ordenación, el Obispo les ha invitado a imitar el estilo de Jesús, “Si miramos la jornada de Jesús, vernos que pasaba la mayor parte del tiempo en la calle, es decir, en cercanía a la gente. Luego por la noche se encerraba a rezar al Padre. Vivía su vida en clave de encuentro, con el padre y las personas”, les ha dicho. Y les ha sorprendido con una pregunta: “Supongo que no sois un gran dechado de virtudes, no estáis tampoco a la altura de recibir hoy un ministerio tan grande. ¿Sois conscientes de eso? Pues no os preocupéis. Tampoco nosotros lo somos. Nadie es digno de recibir algo así. Todos llevamos este tesoro en vasijas de barro. Dios, en su infinita misericordia, es quien nos llama. Poneos en manos de Dios para que os transforme en pastores según Su voluntad”

La “chispa” de la vocación

El testimonio es fundamental a la hora del despertar de la vocación. José Miguel, de Málaga, comenzó a plantearse su llamada al sacerdocio tras conocer la vocación de un seminarista durante la campaña del Día del Seminario. «Pero la chispa saltó cuando estaba preparando la JMJ de Madrid. Ahí fui tomando conciencia de otras veces en las que el Señor había llamado a mis puertas pero no me había dado cuenta de ello», explica. En el caso de Francisco Javier, de Vélez- Málaga, fue la llegada del joven sacerdote Pepe García a su pueblo, lo que le hizo descubrir a un amigo y un hombre de Dios. «Muchas tardes las pasaba en la parroquia charlando con él. Cuando mi madre me preguntaba que a dónde iba le decía: “con las malas junteras”, y ya sabía que estaba en la parroquia» cuenta. Entre otros, también fue fundamental para él el testimonio de Perico, Evelio y Ángel Luis, miembros de la comunidad trinitaria de Málaga.

El ejemplo de los sacerdotes en sus parroquias es un denominador común también en la vocación de Miguel, de Estepona, y Carlos Samuel, de Colombia. El primero cuenta que en su vida han sido varios los curas que han prendido en él el ardor por Dios y por la gente. «Una vela siempre es encendida por otra -confiesa.- No hay mejor ejemplo para un sacerdote que otro buen sacerdote que escucha, consuela, perdona, transmite alegría, a ejemplo del Buen Pastor, que está ahí cuando se le necesita». En el caso de Carlos Samuel, fueron los sacerdotes de su parroquia: «su alegría, su entrega desinteresada y su afán por dar lo mejor de sí hicieron que yo quisiese vivir su mismo estilo de vida. Por diversos motivos no pude ir al Seminario entonces. Tuve que trabajar y ayudar en mi casa. Mi vida emprendió otros derroteros y pensaba que todo lo tenía claro, pero en la Universidad, surgió nuevamente este deseo. Me puse en las manos de Dios y aquí estoy, a punto de ser un ministro de Cristo, al servicio de esta Iglesia particular».

“Primeras misas” de los nuevos sacerdotes

José Miguel Porras, 24 de junio, 20.30 horas. Basílica de la Esperanza (Málaga).

Carlos Samuel Córdoba, 25 de junio, 12.00 horas. Parroquia de Santa María de la Amargura (Málaga).

Francisco J. Cuenca, 25 de junio, 20.00 horas. Parroquia de San José (Vélez-Málaga).

Miguel Chacón, 16 de julio, 10.00 horas. Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Estepona).

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...