Nuevo obispo auxiliar de Santiago (Chile): “El modelo del Papa me anima a cumplir bien esta tarea”

– El nuevo obispo auxiliar de Santiago, Mons. Cristián Roncagliolo, habla del nombramiento del Papa Francisco. El Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati y el Rector de la Universidad Católica -entre otros- entregan sus impresiones sobre esta nueva designación episcopal para la Iglesia de Santiago



La Santa Sede anunció este 23 de marzo, a través de la Nunciatura Apostólica en el país, el nombramiento del P. Cristián Roncagliolo Pacheco como nuevo Obispo Auxiliar de Santiago. Monseñor Roncagliolo se desempeña actualmente como Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El presbítero dijo sentirse “Sorprendido y agradecido de Dios” y agregó: “Agradezco también la confianza del Santo Padre. Estoy enfocado en la misión, que es servir a la Iglesia donde a uno lo pongan, donde a uno lo ponga el Señor, y servir sabiendo que el Señor es el que desarrolla la misión y que uno es un instrumento al servicio del Reino de Dios. Estoy contento, tranquilo y viendo también el ministerio del Papa como un modelo de ejercicio del Buen Pastor que a uno lo alienta para cumplir bien esta tarea” sostuvo en una declaración telefónica esta mañana.

Monseñor Cristián Roncagliolo se suma al equipo de trabajo que conduce el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, junto a los actuales obispos auxiliares de Santiago en ejercicio, monseñores Fernando Ramos, Jorge Concha, Pedro Ossandón y Galo Fernández.

La ordenación episcopal de monseñor Roncagliolo se celebrará el próximo 28 ó 29 de abril en la Catedral Metropolitana.

Reacciones

CARDENAL RICARDO EZZATI, Arzobispo de Santiago: “El día de hoy se ha hecho público el nombramiento que ha hecho el Papa de Cristian Roncagliolo, como obispo auxiliar de Santiago. En primer lugar quisiera manifestar mi gratitud personal y la gratitud de la diócesis al Santo Padre Francisco, que ha tenido una mirada de benevolencia hacia nuestra Iglesia, tan grande y numerosa de fieles y ha querido regalarle un nuevo obispo en la persona del padre Roncagliolo, un obispo auxiliar que va a ayudar mucho en lo que significa el ministerio episcopal de la diócesis de Santiago. En segundo lugar quiero felicitar al padre Roncagliolo, ofrecerle a él como ya lo he hecho toda mi amistad, mi cercanía y la gratitud de que él haya aceptado este encargo, que en el día de hoy no es el más fácil de colaborar directamente con un ministerio, como es el ministerio de obispo en el servicio de la Iglesia de Santiago. Su experiencia de servicio pastoral a lo largo de estos años, especialmente en este último tiempo, como vice canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile y responsable de la pastoral, de la universidad y también del Duoc, nos ayuda a mirar el futuro con mucha confianza, especialmente en este tiempo en que iniciamos el Sínodo de los Jóvenes para la Iglesia de Santiago, así que muy feliz por esta buena noticia que hemos recibido, y desearle al padre Roncagliolo que el espíritu del Señor lo acompañe para que sea un buen pastor”.

IGNACIO SÁNCHEZ, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Manifestar la gran alegría de la universidad, mía en particular y de toda la comunidad universitaria, por el nombramiento de Cristian Roncagliolo, creo que el aporte que él ha hecho a la universidad ha sido muy notable, el desarrollo de una pastoral universitaria que ha sido reconocida por el país e internacionalmente. Creo que ha tenido una cercanía con la comunidad universitaria muy bien valorada por todos, no me cabe duda que el padre Cristian cumple con todas las características que uno querría para un pastor de la Iglesia del presente y del futuro, por lo tanto siento que la Universidad Católica está de fiesta celebrando el nombramiento como Obispo del padre Cristian. De las inquietudes más grandes del padre Cristian siempre ha sido preocuparse por ir a las periferias, el proyecto Capilla País que tenemos en la universidad, busca construir capillas en los lugares de la periferia y creo que la labor misionera que se ha hecho en la universidad, en el interior y hacia afuera, tiene que ver con lo que ha dicho el Papa de salir al encuentro y también con la sencillez y cercanía que establece el padre Cristian con la comunidad universitaria. Así que pienso que representa muy fielmente ese estilo de labor pastoral de la Iglesia”.

GUILLERMO TAGLE, Director de Pastoral y Cultura Cristiana de la P. Universidad Católica: “Es una extraordinaria noticia para la Iglesia, sobre todo porque él es un sacerdote que está muy inserto en la realidad, trabaja directamente con los jóvenes, con los grupos que acompaña, con la gente que está en las misiones, en los trabajos. En ese sentido, no es alguien que mire de lejos la realidad, a pesar que es vice gran canciller de la universidad y que tiene altas responsabilidades, su principal tiempo él se lo dedica al trabajo en terreno. Es un sacerdote que cuando termina la misa se preocupa de ir a saludar a cada persona, es un sacerdote que trabaja y da la vida de una manera muy impresionante, por el ritmo de vida que tiene y por cómo pone como primera prioridad la evangelización y deja de lado cualquier comodidad por esa misión. Si va de misiones y tiene que dormir cinco noches seguidas en un bus para poder recorrer más zonas y estar en más lugares, lo va a hacer así. Tiene una visión muy lúcida de hacia dónde tiene que caminar la Iglesia”.

OSCAR LIZANA (23), alumno de quinto año de Derecho de la Pontificia Universidad Católica: “Es lejos una de las personas que más ha marcado mi vida. Él camina al ritmo del evangelio, su corazón va al ritmo del evangelio de Cristo porque con ello logra hacer grandes cosas y logra motivar a distintos jóvenes a jugárnosla por un Chile más justo, más fraterno y más santo. Él se pone en las manos de Jesús y logra transmitirnos eso, y transmitir la urgencia del evangelio, la urgencia de ser católicos comprometidos y darse a los demás y sobre todo darse a Cristo. Ese es el padre Cristian, una persona que ha marcado generaciones y que con este nuevo nombramiento, seguirá aportando al país, a la iglesia y ojala al mundo entero”.

CECILIA CAMPOS (25), egresada de Diseño de la Pontificia Universidad Católica: “Es un sacerdote que siempre ha estado al lado de nosotros ayudándonos en terreno, visitando los diferentes proyectos, visitando a los diferentes alumnos que trabajan con nosotros. Ha sido un aporte gigante su profundo conocimiento espiritual que lo transmite a todas las personas”

JUAN CARLOS NIETO (22), alumno de cuarto año de Ingeniera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. “Trabajar con el padre Cristian me ha desafiado constantemente a crecer como persona y como cristiano. Él me ha impulsado a desafiar mis límites y a usar todo mi potencial para hacer las cosas bien, no conformarme con las cosas a medias. Esta noticia debe ser un gran orgulloso para él y para todo el equipo de la pastoral. Es una gran retribución a un hombre de fe, que dedica su vida a Dios y al servicio en la universidad”.

Fuente: Portal de la Iglesia en Chile

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...