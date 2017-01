Nueva provincial de las Hijas de María Auxiliadora de España a partir del 5 de agosto

· El 6 de enero ha sido designada Superiora Provincial Sor María del Rosario García Ribas.

Yvonne Reungoat, Superiora General las Hijas de María Auxiliadora (FMA), y su Consejo, han nombrado Provincial de la nueva Provincia ‘María Auxiliadora’, con sede en Madrid, a Sor María del Rosario García Ribas. La Provincia se constituirá el 5 de agosto de 2017, integrando las cuatro actuales. Será a partir de esta fecha cuando María del Rosario comience esta nueva misión.

María del Rosario García Ribas nació en Sevilla el 22 de enero de 1961. Es la cuarta de cuatro hermanos y antigua alumna de las Escuelas Salesianas María Auxiliadora de las Hijas de María Auxiliadora de esta ciudad, popularmente conocidas como Salesianas de Nervión.

Es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Profesó a los 25 años y desde entonces es una FMA feliz, que disfruta entre los jóvenes y entre las hermanas, en la misión donde Dios la ha conducido en cada momento.

Ha sido directora de las casas de Jerez-María Auxiliadora y Sevilla-San José (colegio María Auxiliadora).

Durante el curso 1993-94, realizó estudios en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y de 1994 a 2000 desempeñó el servicio de coordinadora inspectorial de pastoral juvenil.

Fue Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla, de 2003 a 2009, y posteriormente miembro de la comisión ‘Reflexión Europa-Oriente Medio’ de las FMA.

En la actualidad, forma parte de la comunidad de Marbella (Málaga), donde es profesora y coordina la pastoral de los dos colegios de las FMA en esta localidad. Es miembro del Consejo provincial, coordinadora del ámbito de la formación, también a nivel de la Conferencia Interinspectorial de España y Portugal (CIEP).

