Nueva comunidad de las Misioneras de Cristo Jesús en Javier, Navarra

Desde el 20 de agosto, se ha abierto una nueva comunidad de las Misioneras de Cristo Jesús en Javier (Navarra). Cuatro misioneras con larga trayectoria misionera –dos españolas, una india y otra congoleña-, abren un nuevo centro de acogida en la abadía de Javier, donde pretenden ser un espacio de encuentro, reflexión y oración. Para ellas es un motivo de especial alegría, ya que su congregación nació, precisamente, en Javier. “San Francisco Javier salió al mundo, nosotras también, y ahora queremos traer el mundo a Javier, nuestra experiencia de fe, intercultural, interreligiosa, de compromiso y respuesta a los retos del mundo de hoy”, afirma Cristina Castillo, en nombre de las Misioneras de Cristo Jesús.

Junto con la Casa de Ejercicios coordinada por los jesuitas, y el Centro Diocesano Javier, gestionado por los Misioneros y Misioneras Identes, la nueva comunidad de Cristo Jesús busca aportar su esencia misionera. “Queremos que nuestra aportación sea nuestra experiencia misionera a la Iglesia local, en la parroquia de Javier, abiertas a acoger a las personas y grupos que necesiten nuestro servicio”, explica Cristina Castillo. “Queremos formar equipo con los que tienen espiritualidad e inquietud misionera y compartir con quienes buscan dar una respuesta al sentido de sus vida”, concluye.

Para contactar con este nuevo centro misionero, se puede llamar al 948 88 40 33, o escribir un correo electrónico a parroquiajavier.mcj@gmail.com.

