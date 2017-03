Noticias desde Alepo, por la Comisaría de Tierra Santa Provincia la Inmaculada

Noticias desde Alepo, por la

El pasado 15 de marzo cumplía seis años la guerra en Siria. ¡Terrible aniversario, que va dejando ya entre 310.000 y 440.000 personas muertas: entre estas, casi 100.000 podrían ser civiles, de los cuales casi 20.000 niños y 10.000 mujeres mayores de edad.

Los evacuados son 11,5 millones (casi la mitad de la población siria antes de la guerra), de ellos 6,5 millones en Siria y los otros cinco diseminados en los campos de refugiados en Turquía (2,7 millones), Irak (230.000), Líbano (1,1 millones) y Jordania (660.000).

Nuestro hermano franciscano, fr. Ibrahim Alsabagh, nos pide que no les olvidemos, que es un pueblo con muchas necesidades y heridas, pero también con mucha esperanza y fe. La parroquia está llena de niños y jóvenes que en medio de tanto dolor y destrucción, miran adelante y construyen futuro.

Gracias por todos los donativos que les estáis enviando a través de nuestra Comisaría:

– 4.400 €(enviado el 9 de septiembre)

– 10.000 € (enviado el 22 de diciembre)

– y para enviar ahora en abril hemos recogido: 11.915,72 €

Fotos del viacrucis parroquial y otras celebraciones, que nos acaba de enviar el P. Ibrahim, como agradecimiento y para compartir con todos nosotros.

