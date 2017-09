“Not from this world”, nuevo videoclip del grupo de Rap Católico NFTW

Presenta a los integrantes del grupo como viajeros espaciales que llegan al planeta Tierra para conocer este mundo y compartir su música

Madrid, 11.09.2017.- “Not from this world” es el título del primer single del grupo de rap NFTW que presenta ahora el videoclip del tema. Grabado en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca, y la Serranía de Cuenca. El videoclip has sido dirigido y realizado por Dorian Sanz. La canción forma parte del primer disco de NFTW que verá la luz a principios de 2018.

Presenta a los integrantes del grupo como viajeros espaciales que llegan al planeta Tierra para conocer este mundo y compartir su música. La canción tiene como tema central la dinámica vital de los integrantes del grupo que siendo chicos jóvenes, actuales y con los pies en la tierra, sin embargo tratan de vivir su vida con un sentido más amplio que lo propiamente inmediato, mundano y material.

El videoclip está disponible en la plataforma Youtube. La canción ha sido producida por JeriAndCo Beats, bajo el sello Santafé Producciones Artísticas. El single se puede encontrar en todas las principales plataformas digitales: Spotify, iTunes, Amazon, Tidal, entre otras.

Puedes colaborar con nosotros comprando el single aquí:

iTunes: https://goo.gl/Es9txZ

Spotify: https://open.spotify.com/album/4RUGGrwTruGexnLUWCtIP5

Google Play: https://goo.gl/LjpdV8

Tidal: https://tidal.com/album/74832793

Amazon: http://amzn.eu/4sLcuFL

NFTW (Not From This World) está compuesto por los artistas JeriAndCo, como productor musical y MC; Fresh Sánchez, MC; StelioN, MC y cantante; y Súe, MC. El grupo nació en 2015, tras varios trabajos previos y colaboraciones entre sus componentes. El nombre de este conjunto ha sido tomado del Evangelio de San Juan 17, 11-19: “No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así les envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad.”

Enlace del videoclip: https://youtu.be/oOsNRMDYW1c

Más info y contacto:

Website: http://nftw.es

Facebook: http://facebook.com/nftwofficial

Twitter: http://twitter.com/nftwofficial

Instagram: https://instagram.com/nftwofficial

