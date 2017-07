Nombramientos en la diócesis de Jaén

Nombramientos efectuados por el Obispo de Jaén, 5 de julio de 2017



Con fecha 4 de julio, el Sr. Obispo ha efectuado los siguientes nombramientos:

-D. Francisco Ponce Gallén es nombrado Párroco de Santa Elena, de Santa Elena y Administrador Parroquial de la Inmaculada Concepción, de Navas de Tolosa.

-D. Jesús Ureña Muñoz es nombrado Párroco de San Pedro Apóstol, de Chiclana de Segura, Administrador Parroquial de la Inmaculada Concepción, de Montizón y Encargado de los núcleos de Aldeahermosa y Venta de los Santos.

-D. Julio Ángel Delgado Navas es nombrado Administrador Parroquial de Sorihuela del Gudalimar.

-D. Roque Javier Jaimes Caballero es nombrado Párroco de San Rafael, de Cortijos Nuevos, Administrador Parroquial de la Santísima Virgen del Collado, de Segura de la Sierra y de San Miguel de Bujaraiza-Cotorríos.

-D. Germán García Aguilera es nombrado Párroco de la Asunción de Ntra. Sra., de Villargordo, Administrador Parroquial de San Francisco de Paula, de Torrequebradilla y de la Santísima Trinidad de Vados de Torralba.

-D. José María Romero García es nombrado Párroco de San José, de Torreblascopedro y Vicario Parroquial de San Pablo, de Baeza.

-D. Alberto Jaime Martínez Pulido es nombrado Párroco de Ntra. Sra. del Pilar, de Guadalimar.

-D. José Armenteros Sánchez es nombrado Administrador Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra., de Campillo del Río.

-D. Miguel José Cano López es nombrado Párroco de la Asunción de Ntra. Sra., de Martos y Administrador Parroquial de San Juan de Dios, de Martos.

-D. Eugenio Casado Morente es nombrado Párroco de San Juan Bautista, de Arjona y Administrador Parroquial de San Martín de Tours, de Arjona y de San Pedro Ad Víncula de, Escañuela.

-D. Manuel de Castro Martínez, es nombrado Párroco de la Encarnación, de Jabalquinto.

-D. Pedro Garrido Ruiz es nombrado Capellán del Monasterio de Santa Catalina, de la Orden de Santa Clara, de Baeza y Adscrito a la Parroquia del Salvador, de Baeza.

-D. Sergio de la Fuente Cueto es nombrado Administrador Parroquial de San Pablo, de Camporredondo.

-D. Joaquín Rafael Robles Medina es nombrado Delegado Episcopal de Pastoral de la Salud.

-D. Antonio Garrido de la Torre es nombrado Director del Centro Diocesano de Formación Cristiana “San Pedro Pascual”.

-D. Santos Tamargo Agea es nombrado Capellán de la Residencia “Marín García”, de Cazorla.

-D. Agustín Rodríguez Gómez es nombrado Capellán del Hospital Médicoquirúrgico, de Jaén.

-D. Jesús Fernández Rodríguez es nombrado Capellán del Hospital Neurotraumatológico, de Jaén.

