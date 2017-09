No es verdad que Puigdemont amonestara al cardenal Omella

Ante el rumor generado por algunas informaciones publicadas en determinados portales digitales, el Arzobispado de Barcelona quiere desmentir las afirmaciones que hacen referencia a una corrección por parte del presidente de la Generalitat a la homilía del cardenal arzobispo de Barcelona del pasado 20 de agosto.

El Arzobispado de Barcelona asegura que el episodio descrito por estos medios digitales es rotundamente falso. Según estas informaciones, el incidente se habría producido en la sacristía de la basílica de la Sagrada Familia el domingo 20 de agoste una vez finalizada la Misa por la paz y la concordia. Tal como puede confirmar el testimonio de las personas presentes, el cardenal arzobispo de Barcelona despidió las principales autoridades civiles en la salida del templo por la fachada del Nacimiento. Una vez en la sacristía, sólo coincidió con presbíteros y diáconos.

La Iglesia Archidiocesana de Barcelona aprovecha para recordar las cordiales relaciones que mantiene el cardenal Omella con el presidente Puigdemont, así como con las demás autoridades civiles y políticas de Catalunya.

