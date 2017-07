Nace la ONG Ayuda Solidaria a los Más Necesitados

Siguiendo la propuesta del papa Francisco de ayudar a los más desfavorecidos

(ZENIT – Madrid, 6-7-2017).- Todos los Pontífices han manifestado un interés muy especial por ayudar a los colectivos necesitados y desfavorecidos, en particular el papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado, siempre manifestó la importancia de ayudar y de ver el rostro de Cristo en los más pobres.

Así un grupo de profesionales relacionados con el Tercer Sector han creado en España la ONG Ayuda Solidaria a los Más Necesitados. La Misión de la ONG es apoyar proyectos sociales a favor de los discapacitados, de la pobreza infantil, de la libertad religiosa y de las mujeres embarazadas en situación de riesgo.

Carlos Moya, presidente de la Asociación y uno de los promotores de este proyecto, explica que la idea “es ayudar a captar los fondos para que las ONGs con menos recursos económicos puedan desarrollar sus proyectos”.

El primer proyecto que han lanzado es ayudar a conseguir los fondos para apoyar las Residencias y Hogares de Acogida para las mujeres embarazadas en situación de riesgo.

Ayuda Solidaria a los Más Necesitados cuenta con un amplio cuadro de personas con vocación de servicio y al mismo tiempo, con una dilatada experiencia de trabajo en el Tercer Sector, especialmente con las ONGs asistenciales. Las campañas de esta nueva ONG se centrará especialmente en ayudar a los proyectos sociales cuyos colectivos sean más vulnerables.

Además de las personas físicas, pueden hacer parte de Ayuda Solidaria a los Más Necesitados, entidades asociadas, las Ongs que compartan fines similares y que desarrollen proyectos sociales.

Muchas de esas ONGs pueden desarrollar sus proyectos gracias a la generosidad de sus socios y donantes y de las aportaciones que reciben de la contribución que les da el Estado en base a la casilla que se asigna para esos fines sociales.

En ese sentido, hay muchas ONGs que trabajan en esa área y con proyectos sociales muy importantes, pero que lamentablemente en muchas ocasiones no pueden llevarlos a cabo por falta de recursos económicos.

Ver más en www.ayudasolidariaalosmasnecesitados.com

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...