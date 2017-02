Mujer con poder y mando, por Fidel García Martínez

MARIA DOLORES DE COSPEDAL: MUJER CON PODER POLÍTICO Y MANDO MILITAR

En estos tiempos de feminismo radical y casi esperpéntico como se está viendo por las reacciones a un spot publicitario para recordar a la mujer trabajadora se ha producido una polémica patética por parte de algunos, lo de algunas es una moda antigramatical por sexista , según la RAE institución que vela por la pureza de la Lengua España para darle esplendor y evitar que se mal utilizada y degrada por parte de aquellos que deberían conocerla mejor para hablar y escribir mejor como son los que tienen responsabilidad política, es necesario fijarse en la mujer que más hombres manda.

Cierto feminismo radical e ideológico pretende hacer de la mujer en general y de algunas de particular una subespecie humana al negarle todas las características propias de la feminidad por la que es sustancialmente igual al hombre como persona inteligente y libre con los mismos derechos y obligaciones, pero con diferencias fundamentales en la bilogía y en la psicología. Pensar de la mujer como suponía, en algunas especulaciones febriles y nefastas Freud que la mujer es un hombre castrado, es una aberración que inconscientemente sostiene la ideología político de género, en la que la mujer no es lo que es sino un producto de la manipulación de la clase de capitalismo machista explotador La mujer para serlo tendría que renunciar a la más grande de sus posibilidades y a su deseo más natural, ser madre, incluso con el aborto-crimen abominable- cuando es directo y provocado, no espontáneo y natural, la última conquista para liberarse totalmente del dominio machista. Para esto según la ideología de género político-radical, la elegancia, la distinción, el saber estar, la coquetería bien entendida y otros muchos atributos que hacen a la mujer amable serían condenables por machistas y alienantes. Prejuicio con el que no están de acuerdo en la práctica la mayoría de las mujeres que se estiman en lo que son y suelen comportarse de la forma más contraria a lo que ciertos políticos, claramente anti-mujer quieren, para mejor manipularlas y alienarlas.

Un ejemplo de esta visión integral y auténtica de la mujer es la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, quien está en su cargo simplemente por su preparación, capacidad y habilidad para tratar con varones y mujeres profesionales de la Defensa no por ser elegante y distinguida en sus formas, que también. Por eso cuando se dirige a los cadetes de la Academia de Zaragoza donde na faltan las mujeres les habla como a los varones, porque en el amor y servicio a España los dos sexos son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones. Y tan mujer es cuando se engalana para las Ceremonias importantes, como en la Pascua Militar, o pasa revista a la tropa, como cuando viste los uniformes de batalla y de servicio en sus visitas a nuestros soldados destacados en misiones especiales internacionales. Nada de eso disminuye su feminidad ni la acentúa. Todo lo contrario. Castilla la Mancha ha dado como ministro de defensa a José Bono, pero también a María Dolores de Cospedal, que poco o nada tiene que ver con el primero, como se está comprobando estos días. José Bono es un demagogo y un intemperante locuaz que lo traicionó del odio y el rencor contra Trillo . El uso de los familiares del YAK-42 es el mejor termómetro de lo que ha sido capaz este personaje que tanto mal ha hecho a España y a su Ejército.

Fidel García Martínez, Catedrático de Lengua Literatura. Doctor Filología Romanica.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...