Monseñor Taltavull explica al Papa Francisco los actos del 400 aniversario de la muerte de san Alonso Rodríguez

Cabe recordar que Jorge Mario Bergoglio visitó la comunidad de Montesión de Palma en 1983.

El obispo administrador apostólico de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha asistido este miércoles a la audiencia papal en la plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo de la creación de cardenal del Mons. Joan Josep Omella. Allí ha tenido ocasión de hablar con el pontífice y entregarle una biografía y un cuadro de san Alonso Rodríguez (1.532-1.617). Además, le ha explicado los actos conmemorativos del IV centenario de la muerte del santo, portero del colegio de Montesión.

Cabe recordar que Jorge Mario Bergoglio visitó el monasterio de Montesión en 1983 con la intención de recorrer los pasos de San Alonso Rodríguez, del que es devoto.

