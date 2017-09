El Santo Padre nombra a monseñor Leopoldo Girelli Nuncio apostólico en Israel

Delegado apostólico en Jerusalén y Palestina

El Papa Francisco ha nombrado Nuncio apostólico en Israel y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina a Mons. Leopoldo Girelli, italiano de 64 años. Lo ha comunicado hoy, 13 de septiembre de 2017, la Santa Sede a través de un comunicado.

Hasta ahora, Mons. Girelli ha sido Arzobispo titular en Capri desde 2006, a la vez que Nuncio apostólico en Indonesia y en Timor-Leste. Asimismo, el obispo ha sido Nuncio apostólico en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Representante pontificio no residente para Vietnam.

El obispo italiano fue nombrado en 2011 Nuncio apostólico en Singapur, en Brunei Darussalam y en Malasia.

Mons. Giuseppe Lazzarotto era el nuncio apostólico en Israel hasta el nuevo nombramiento.

