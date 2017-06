Monseñor Gregorio Rosa Chávez (El Salvador): “Jamás pasó por mi mente la idea de ser cardenal”

Como un regalo de Dios por intercesión del obispo Mártir Óscar Romero, ha sido calificado el nombramiento de “Cardenal” que el Papa Francisco ha dado al Obispo Auxiliar de San Salvador, El Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, quien próximamente se convertirá en miembro del Colegio Cardenalicio.



A sus 74 años de edad y 47 de sacerdocio, monseñor Rosa Chávez será el primer Cardenal en la historia de ese país, lo cual ha sido festejado ampliamente en todo el continente americano, principalmente por quienes han seguido el proceso de canonización de monseñor Romero, de quien Rosa Chávez ha sido el principal promotor.

En entrevista para Desde la fe (semanario de la Arquidiócesis de México), explicó que oficialmente será creado Cardenal en el consistorio que celebrará el Papa el próximo 28 de junio en Roma, junto con cuatro obispos más, procedentes de España, Mali, Laos y Suecia.

Narró que la noticia se la dio el pasado 21 de mayo una religiosa que colabora en la Arquidiócesis de San Salvador, quien a su vez fue informada por la secretaria de la embajada de El Salvador en la Santa Sede. “Fue una llamada desde España, a las 5:00 de la mañana. Cuando me dijo que el Papa me había nombrado Cardenal, me sorprendí, me estremecí, me quedé en un profundo silencio. Primero pensé que era una broma, después me di cuenta que era verdad”.

Monseñor Rosa Chávez, quien el 3 de septiembre estará cumpliendo 75 años, razón por la que él ya preparaba su renuncia, dijo que todo ese día estuvo lleno de emociones; al llegar a su parroquia, las monjas que colaboran con él ya lo esperaban para felicitarlo. “Celebré la Misa algo desconcentrado, abrumado, aun sorprendido por la noticia, pues yo no lo esperaba al ser obispo auxiliar; jamás paso por mi mente esa idea”.

Explicó que jerárquicamente, en la Iglesia de San Salvador su nuevo nombramiento no representa un mayor cambio, excepto que hay una primacía de honor, pero a nivel de jurisdicción sigue en funciones como párroco en la iglesia de San Francisco, como director de la escuela parroquial y con su trabajo habitual en el Arzobispado, hasta que el Papa ordene otra cosa.

Añadió: “Al designarnos como cardenales, el Santo Padre quiere que colaboremos de alguna manera con él. Al finalizar la ceremonia de creación de cardenales, nos mandará de nuevo a nuestro país a hacer nuestra vida de siempre, a la espera de sus instrucciones”.

Para Mons. Rosa Chávez, el cardenalato debió haber sido para Mons. Óscar Romero, “quien era un hombre muy comprometido con la Iglesia”, por eso algunos han considerado que este nombramiento es un homenaje póstumo al obispo salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980.

“Sé que Mons. Romero va a estar a mi lado en estos momentos de mi vida; es el año del centenario de su nacimiento. Como Obispo, me he dedicado a que en muchas partes del mundo se hablé de él. El Salvador, en particular, necesita trabajar mucho y sin descanso para poder superar esta situación de violencia, con una Iglesia en salida, y en eso estamos. También necesitamos impulsar el progreso para lograr un país justo y en paz”. Afirmó.

Para finalizar, Mons. Gregorio Rosa explicó que, como Cardenal, el Santo Padre le asignará una Iglesia simbólica en Roma, participará en comisiones pontificias de trabajo, y sobre todo, se convertirá en su colaborador directo.

Fuente: Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México