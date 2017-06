Monseñor Calixto Carrasco, nuevo canónigo honorario de la catedral de Murcia

Monseñor Calixto Carrasco, nuevo canónico honorario de la catedral de Murcia

En la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el Obispo de Cartagena nombró ayer canónigo honorario de la Catedral de Murcia al sacerdote Mons. Calixto Carrasco Rioja.

Un nombramiento que Carrasco recibe con gran alegría: “No lo sabía y esto me ha causado una impresión enorme. He estado mucho tiempo fuera de capellán castrense y aquí llevo ya 13 años en la Curia Matrimonial”.

El presbítero cuenta con los cargos de Prelado de Honor de Su Santidad (por el que tiene el título de monseñor), Vicario de la Curia Matrimonial, colaborador de la parroquia de San Pablo de Murcia y capellán de las Religiosas de María Inmaculada.

Aún no se conoce la fecha de la toma de posesión, pero “imagino que será cuando la Virgen de la Fuensanta esté por aquí –comenta– y eso me llena de ilusión puesto que es recibir un cargo bajo el amparo de la Virgen ‘Morenica’”.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...