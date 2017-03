Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (primer trienio)



El obispo de Sigüenza-Guadalajara, monseñor Atilano Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión de Pastoral Social

Biografía de Atilano Rodríguez Martínez

Nace en Trascastro (Asturias) el 25 de octubre de 1946. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Oviedo y cursó la licenciatura en Teología dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1970. CARGOS PASTORALES Los primeros años de su ministerio sacerdotal los pasó en su diócesis natal dedicado a la pastoral parroquial y a la formación de seminaristas. En el año 1977 se trasladó a Zaragoza como secretario de Mons. D. Elías Yanes Álvarez, donde estuvo hasta el año 1992, cuando retorna a su diócesis como moderador del equipo sacerdotal de la parroquia de El Buen Pastor de Gijón, cargo que ocupaba, junto al de Arcipreste, cuando fue nombrado Obispo auxiliar de Oviedo, el 5 de enero de 1996. Este mismo año, el 18 de febrero, recibió la ordenación episcopal. El 26 de febrero de 2003 fue nombrado Obispo de Ciudad Rodrigo, sede de la que tomó posesión el 6 de abril de este mismo año. El 2 de febrero de 2011 Benedicto XI le nombró obispo de Sigüenza-Guadalajara y tomó posesión el 2 de abril del mismo año. OTROS DATOS DE INTERÉS En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hasta 2013. El 13 de marzo de 2014,en la CIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,quedó inscrito de nuevo en la C.E. de Pastoral Social para el siguiente trienio.



