Monseñor Angelo Vincenzo Zani en la UPSA: “La integridad científica se garantiza con actitudes morales”

El Secretario de la Congregación para la Educación Católica impartió una conferencia en la Universidad de Navarra ante más de 200 personas

. “La Teología puede contribuir a la integridad ante la amenaza del fraude científico que se da en muchas partes del mundo. Dicha integridad no se garantiza con códigos y reglamentos, sino con actitudes morales como la honradez, la humildad, la apertura crítica y una ambición moderada”. Así lo afirmó en la Universidad de Navarra Mons. Angelo Vincenzo Zani, Secretario de la Congregación para la Educación Católica en la Santa Sede. Sus declaraciones se enmarcan en la conferencia que impartió con motivo de la celebración del Patrón de las Facultades de Teología y Eclesiástica de Filosofía del centro académico.

Mons. Angelo Vincenzo Zani explicó que los creyentes no pueden pretender que una opción científica que les agrada, y que ni siquiera ha sido suficientemente comprobada, adquiera el peso de un dogma de fe: “En ese caso no es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico, pacífico y fructífero”. Asimismo recordó las palabras del papa Francisco: “Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar, la fe no la contradice”.

Durante la conferencia, en la que participaron más de 200 personas, entre las que se encontraban Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, y Francisco Conesa, obispo de Menorca, Mons. Angelo Vincenzo Zani centró su mensaje en tres ideas: la realidad actual de la Iglesia, donde “resuena” la invitación del papa Francisco a salir para anunciar el evangelio a todos; el rol que ocupa la Teología y el servicio que debe desempeñar en la Iglesia, en la universidad y en la sociedad; y finalmente, propuso algunas ideas de Sto. Tomás de Aquino que guiasen el estudio de la Teología hoy.

La celebración de este año del patrón de las Facultades de Eclesiástica de Filosofía y de Teología (Sto. Tomás de Aquino) cobra un significado especial al enmarcarse en el año de la celebración del cincuenta aniversario de la Facultad de Teología. En este sentido, Mons. Angelo Vincenzo Zani, animó a los participantes a hacer balance de los progresos realizados y a mirar hacia adelante “identificando los objetivos estratégicos que una facultad de Teología debe adoptar desde la perspectiva del servicio que está llamada a ofrecer a la comunidad eclesial y civil”.

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

Pamplona, 17 de febrero

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...