Misas por tus intenciones

Son muchos los misioneros y sacerdotes y consagrados en países de misión que escriben a ECCLESIA solicitándonos la suscripción de nuestra revista semanal. Ellos no pueden hacer frente al correspondiente desembolso económico y a cambio ofrecen celebrar misas por las intenciones vivas y difuntos de quienes estén dispuestos a colaborar con ECCLESIA en la financiación de dichas suscripciones.

La Santa Misa es la oración por excelencia de la Iglesia y es el mejor y más perfecto culto que podemos ofrecer a Dios. Cada Santa Misa se celebra por el bien de la Iglesia entera y el de toda la Humanidad, por el valor universal del sacrifico de Cristo que se actualiza en cada celebración de la Eucaristía. Sin embargo, ello es compatible con la aplicación específica a las intenciones particulares de los fieles.

