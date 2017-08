Misa por la paz desde la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona en directo por La 1 y Canal 24 Horas de RTVE

Misa en ofrecimiento a las víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils

Con la asistencia de SS.MM. los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia

Presidida por el arzobispo metropolitano de Barcelona, Cardenal Juan José Omella

También asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

RTVE emitirá mañana domingo en directo por La 1 y Canal 24 Horas, desde las 09:50, la misa por la Paz, que se oficiará en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. La misa, a la que asistirán SS.MM. los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, se celebrará en ofrecimiento a las víctimas de los atentados yihadistas perpetrados el pasado jueves en Cataluña.

La misa por la Paz, que RTVE emitirá desde las 09:50 por La 1 y Canal 24 Horas, estará presidia por el arzobispo metropolitano de Barcelona, cardenal Juan José Omella, y concelebrada por el obispo auxiliar de Barcelona, Sebatiá Taltavull y el arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Lluis Martínez Sistach.

El oficio religioso, abierto a la participación de todo el mundo, también contará con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el primer ministro luso, Antonio Sousa; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, además de consellers de la Generalitat y diversas personalidades .

La transmisión contará con la narración del periodista de RTVE; Marc Sala y el periodista experto en temas religiosos, Ignacio Lorenzo y María Guiteras.

