Miles en marcha contra el muro en México-La Casa Blanca desmiente la noticia de la posible intervención de la guardia nacional

No se detienen las protestas contra los recientes procedimientos estadounidenses en materia de inmigración. Ayer, miles de personas se manifestaron en México para protestar contra el anuncio, por parte del presidente Donald Trump, de construir un muro en la frontera para prevenir el paso de inmigrantes ilegales.

Los manifestantes se reunieron no sólo en Ciudad Juárez –en la frontera texana de El Paso–, sino también en Tijuana. Se trata de una cadena humana de un aproximadamente un kilómetro, a lo largo del Río Grande, formada por niños y adolescentes y que llevaban en las manos flores y listones blancos, activistas, autoridades locales, parlamentarios, con rosas blancas en señal de paz, todos en fila delante de la frontera. «Tomándonos de la mano demostraremos esa unidad nacional que no distingue entre las personas», afirmó en un discurso el senador mexicano Armando Ríos Piter, uno de los organizadores de la manifestación. «Queremos gritar a los cuatro vientos que México es más de un muro». De la protesta formaron parte, además, el alcalde de El Paso, Óscar Leeser, quien habló de las dos ciudades describiéndolas como «una sola» porque «somos la misma cosa y somos una sola cosa». Mientras tanto, ayer la Casa Blanca desmintió la noticia, inicialmente difundida por la Associated Press (AP) según la cual la actual administración tendría la intención de enviar cientos de soldados de la guardia nacional a la frontera con México.

L’Osservatore Romano, 18-2-2017

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...