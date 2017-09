México: Decenas de templos en Chiapas y Oaxaca, afectados por el sismo

– Urge la restauración

Tan sólo en el estado de Chiapas, fueron 52 los templos que resultaron dañados por el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter que el pasado jueves 7 de septiembre azotó el centro y sur del país.

Así lo informó el obispo de San Cristóbal de las Casas, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, quien tras señalar que sin duda lo más lamentable son las 96 personas que perdieron la vida como consecuencia del terremoto, se refirió a las afectaciones que se registraron en la iglesia Catedral y en muchos otros templos de dicha diócesis.

Explicó que la Catedral de San Cristóbal, en particular, quedó sumamente afectada en la parte posterior, y hay columnas resentidas que constituyen un grave peligro; además: “unas piedras que estaban en la fachada cayeron encima del coro y destruyeron el órgano antiguo”, mientras que en el campanario “hay hendiduras de consideración”.

Ante esta situación, monseñor Arizmendi hizo un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a que hagan un estudio a detalle de los daños sufridos y se lleve a cabo la pronta restauración.

“Estos templos no son propiedad de la diócesis, sino que son patrimonio del país. Nosotros somos los responsables inmediatos de su uso, pero de quien depende su restauración es de la federación. Por ello, esperamos que, así como no tardaron en ordenar que se mantuvieran cerrados al culto, no tarden en su pronta restauración”, aseguró.

– Dañadas, todas capillas de Juchitán

En tanto, monseñor Óscar Armando Campos Contreras, obispo de Tehuantepec, Oaxaca, aseveró que la diócesis registra destrozos muy graves tanto en Juchitán, Espinal e Ixcaltepec, “pero hay muchos otros lugares a los que no se ha podido llegar, que seguramente están dañados”.

En cuanto a los templos afectados, dijo que no podría asegurar exactamente cuántos son, pero afirmó que por lo menos todas las iglesia que ha visitado, más de 20, tienen daños, algunos graves, y otros sólo cuarteaduras que podrían no afectar tanto: “el hecho es que en Juchitán todas las capillas quedaron mal; en Niltepec se desplomó la cúpula sobre el presbiterio, etc.”, detalló.

El obispo también aseguró que en estos momentos Oaxaca tiene que salir adelante, y lo más importante es encontrar la forma de hacer crecer la solidaridad.

– Lugares extraviados

Por otra parte, los obispos de la Provincia de Antequera-Oaxaca, la más afectada, emitió este domingo un mensaje en el que asegura que en general todo el país está viviendo momentos de “devastación, angustia y muerte”, y que si bien los medios de comunicación difunden información, ésta es sólo la que los corresponsales alcanzan a ver, pues hay poblaciones dañadas que, por su lejanía, quedan sin cobertura”, con grandes pérdidas y necesidades urgentes.

En este sentido, la propia Arquidiócesis de Antequera Oaxaca informó este lunes, a través de su cuenta de Twitter, que algunas de estas comunidades son San Lorenzo Jilotepequillo, en el municipio de Santa María Ecatepec, y San Carlos Yautepec.

