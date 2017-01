Mensaje del Papa Francisco a Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos de América, viernes 20 de enero de 2017

“Le pido que sus decisiones sean guiadas por los ricos valores espirituales y éticos que han formado la historia del pueblo estadounidense”, es la invitación del Papa Francisco en un mensaje dirigido a Donald Trump, con motivo de su toma de posesión en la Casa Blanca como nuevo Presidente de los Estados Unidos.

“Al inicio de su mandato como el cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos de América, afirma el Papa, le ofrezco mis buenos deseos y la seguridad de mis oraciones de que Dios Todopoderoso le conceda sabiduría y fortaleza en el ejercicio de su alto cargo”. En un momento en que nuestra familia humana está acosada por graves crisis humanitarias que exigen respuestas políticas unitarias y con visión de futuro, precisa el Pontífice, rezo que sus decisiones estén guiadas por los ricos valores espirituales y éticos que han formado la historia del pueblo estadounidense y el compromiso de su nación para la promoción de la dignidad humana y la libertad en todo el mundo”.

En su mandato, señala el Papa Francisco, la estatura de los Estados Unidos puede medirse sobre todo por su preocupación por los pobres, los marginados y los necesitados que, como Lázaro, están ante nuestra puerta. Con estos sentimientos, concluye el Obispo de Roma, le pido al Señor que le conceda a usted y a su familia, y a todo el amado pueblo estadounidense, sus bendiciones de paz, concordia y toda prosperidad material y espiritual.

(Renato Martinez – Radio Vaticano)

