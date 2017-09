Mensaje con motivo del fallecimiento del Cardenal Velasio De Paolis El Cardenal Velasio De Paolis ha fallecido esta mañana, 9-9-2017, y el P. Eduardo Robles Gil, director general de la Legión de Cristo y el Regnum Christi, ha enviado la siguiente carta: Descanse en paz, Card. Velasio De Paolis Compartimos a continuación la carta que el P. Eduardo Robles-Gil, LC envío a los legionarios de Cristo y miembros consagrados del Regnum Christi con motivo del fallecimiento del Card. Velasio De Paolis. A los legionarios de Cristo y a los miembros del Regnum Christi Con gran tristeza humana y alegría sobrenatural les comunico que el Card. Velasio De Paolis ha fallecido en Roma esta mañana a los 81 años, tras varios meses de lucha contra el cáncer. Les invito a encomendarlo en sus oraciones para que Dios nuestro Señor le conceda el descanso eterno y brille sobre él la luz perpetua. En lo personal, siento una enorme gratitud por su labor como delegado pontificio, por el testimonio de su vida, su entrega, su sabiduría y sus consejos. Su guía paciente y prudente durante casi cuatro años formarán para siempre parte de la historia de la Legión y del Regnum Christi. Próximamente informaremos sobre los datos de la Misa de exequias en Roma. Descanse en paz. P. Eduardo Robles Gil Artículo original en Regnum Christi (www.regnumchristi.org) Flickr: Fotos del Card. Velasio De Paolis, C.S. Biografía El cardenal Velasio De Paolis, C.S., presidente emérito de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede, nació el 19 de septiembre de 1935 en Sonnino, diócesis de Latina-Terracina-Priverno (Italia). Estudió en el seminario menor de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo, también conocidos como scalabrinianos. Emitió su primera profesión religiosa el 20 de septiembre de 1955 en Crespano del Grappa, y la profesión perpetua el 4 de octubre de 1958 en Piacenza. Recibió la ordenación sacerdotal también en Piacenza, en la casa madre de su Instituto, el 18 de marzo de 1961. Ese mismo año fue enviado a Roma para continuar con los estudios de filosofía y teología. Cuatro años después obtuvo el doctorado en la facultad de derecho canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana. Posteriormente obtuvo la licencia en teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, y la licenciatura en jurisprudencia en la Universidad La Sapienza de Roma. También cursó el bienio de teología moral en la Academia Alfonsiana. Comenzó como profesor de teología moral y de derecho canónico en el seminario mayor scalabriniano en Piacenza y después enseñó en Bassano del Grappa de 1965 a 1970. Sucesivamente fue rector del colegio internacional en Roma hasta finales de 1974. Al mismo tiempo fue vicario provincial de su Congregación y, en 1974, comenzó a colaborar como consejero y procurador general. En 1971 inició su periodo como docente en la facultad de derecho canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana. En 1980 pasó a ser profesor extraordinario y en 1983 profesor ordinario. En 1987 fue llamado a enseñar también en la Pontificia Universidad Urbaniana, en calidad de profesor agregado de la facultad de derecho canónico. Más tarde fue profesor ordinario y en 1998 fue nombrado decano de la facultad, donde impartió las clases de teología del derecho. Ha publicado más de 200 obras entre libros y artículos en varias revistas científicas y de espiritualidad. Entre las obras publicadas destacan: De bonis Ecclesiae temporalibus. Adnotationes in codicem: Liber V, editado por la Pontificia Universidad Gregoriana en 1986, reeditado en 2001 en italiano por Edizioni Dehoniane Bologna; Chiesa e migrazioni; La vita consacrata nella Chiesa; y Note di teologia del diritto. También ha sido importante su contribución en el debate sobre algunos temas específicos del derecho canónico. Participó en iniciativas para el estudio de esta disciplina de manera particular en la Associazione Canonistica Italiana, en el Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico y en la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, de la que fue miembro del consejo directivo. Fue consultor de varios dicasterios de la Curia Romana: La Congregación para las Iglesias Orientales; la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Se dedicó también a la actividad apostólica y a la predicación dando cursos de ejercicios espirituales y jornadas de retiro a diversos grupos parroquiales, laicos y comunidades religiosas. El 30 de diciembre de 2003, Juan Pablo II lo nombró secretario del Tribunal de la Signatura Apostólica, del que más tarde sería juez. El Papa le asignó la sede episcopal titular de Telepe y recibió la ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro el 21 de febrero de 2004, de manos del cardenal Angelo Sodano, entonces Secretario de Estado. El 12 de abril de 2008 fue nombrado presidente de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede por el Papa Benedicto XVI y, al mismo tiempo, fue promovido a arzobispo. El mismo Papa Benedicto XVI lo hizo cardenal de la Diaconía de Jesús Buen Pastor en la Montaña en el consistorio del 20 de noviembre de 2010 y un año más tarde, el 21 de septiembre de 2011, acogió su renuncia al puesto de presidente de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede por límite de edad. El Papa Benedicto XVI le confió otro delicado encargo cuando se hicieron públicos los gravísimos comportamientos inmorales del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Al concluir una visita apostólica a la Congregación, el 9 de julio de 2010 el Pontífice nombró al entonces Mons. Velasio De Paolis, Delegado Pontificio para la Congregación, con el encargo de gobernar en su nombre el Instituto religioso hasta la revisión de las Constituciones. Presidió el Capítulo General Extraordinario de la Congregación de los Legionarios de Cristo que se llevó a cabo en Roma en 2014. Las Constituciones de la Legión de Cristo fueron aprobadas por la Santa Sede en octubre de 2014. Durante el periodo en el que fue Delegado Pontificio pudo conocer también de cerca a las consagradas, laicos consagrados y seglares del Movimiento Regnum Christi. Visitó a los miembros del Movimiento en diversos países como España, México, Hungría, Alemania; y conoció sus obras de apostolado El 9 de septiembre de 2017 falleció en Roma, a los 81 años, tras varios meses de lucha contra el cáncer.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...