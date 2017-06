Memorias de Actividades de la Iglesia, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Si quiera por corresponder a la amabilidad que manifestó Mons. Ricardo Blázquez al invitarme al acto de presentación de la Memoria de Actividades 2015 de la Iglesia Católica española, unas palabras que permitan hacer énfasis en lo que la Iglesia Católica sigue haciendo por la generación y transmisión de conocimiento, algo que forma parte de la evangelización a través de la cultura y que lleva haciendo desde sus orígenes.

Don Ricardo Blázquez dijo algo al final del acto que también comentó don Jose M. Gil Tamayo, secretario de la CEE, al principio del mismo: que no se trataba de decirle a los españoles lo buenos que somos, sino más bien de informarles para que sepan lo que hacemos los católicos en España y dónde van a parar los dineros que se nos asignan vía tributaria cuando marcamos con una X la casilla de la Iglesia Católica.

Yo añado que son muchos los que marcan esa casilla, y también son muchos aunque otros los que denigran a la Iglesia en contra de la información científica que allí se presentó, es decir, desde la ignorancia de las cosas como son.

El Dr. Fernando Giménez Barriocanal, profesor de economía de la Universidad Autónoma y Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, hizo una exposición científica a la par que divulgativa, o sea, perfectamente inteligible para cualquiera, de las cifras que hay debajo de la enorme actividad desplegada en 2015, no sin recordar que además se había sometido el ejercicio económico a auditoría externa, algo que garantiza la transparencia de las cuentas.

En relación directa con el conocimiento, su transmisión y su generación, decir que hay 2.593 centros de enseñanza no universitaria católicos –año tras año con tortas para entrar en ellos- de los cuales 2.447 son concertados, con 1.476.918 alumnos, 12.427 de los cuales reciben educación especial, y 125.517 trabajadores, y que su actividad supone un ahorro al estado de 2.563 millones de euros. Hay 30.936 profesores de religión que tienen 3.521.370 alumnos voluntarios. A ello hay que sumar 15 universidades -entre pontificias (Salamanca y Comillas), católicas (de Valencia, de Murcia, de Ávila y Sant Paciá), de inspiración católica (Navarra, Deusto, Francisco de Vitoria, Ramón Llull, San Jorge y CEU) y eclesiásticas (San Dámaso)- y 1 ateneo, con 86.776 alumnos en total (el 69% de los alumnos en universidades privadas), y una actividad cultural con 48 proyectos de construcción y 274 de rehabilitación de patrimonio, actuando sobre una España que de 44 bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad, 22 cuentan con una presencia significativa de la Iglesia, a la que pertenecen 3.168 Bienes de Interés Cultural (BIC), muchos de los cuales son el único BIC de la ciudad en la que están: e turismo de todo tipo disfruta de ellos.

Ante la abrumadora actividad académico-científico-cultural de la Iglesia Española en 2015, que persiste no obstante la persecución implacable de quienes se tienen a sí mismos por intelectuales y hacen de la cultura patrimonio propio, no hay mejor antídoto que seguir trabajando y pedir al Espíritu Santo nos dé la paciencia del santo Job, cuya vida celebramos en estos días a través del Oficio Divino.

