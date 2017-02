Materiales Semana Santa 2017

Semana Santa 2017

Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa 2017, la semana central de la fe cristiana, la semana de la celebración y de la reactualización de los misterios centrales de la historia de la salvación. La liturgia, la espiritualidad y la religiosidad popular recrean una atmósfera intensa, bella -hasta esplendorosa- y devota, encaminada a vivir en plenitud y provecho la grandeza de estos días.

Imágenes vía : Odres Nuevos

