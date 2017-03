Disponibles los materiales de las Jornadas de Justicia y Solidaridad de CONFER del pasado mes de febrero

Ya se pueden consultar y descargar, desde la web de CONFER, algunos de los documentos y vídeos de las Jornadas de Justicia y Solidaridad de CONFER, celebradas entre los días 24 y 26 de febrero bajo el lema “Todo está conectado”.

En este enlace se puede acceder al listado completo de materiales.

Madrid, 7 de marzo de 2017 (IVICON).-

