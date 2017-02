Materiales de la Editorial Verbo Divino para Cuaresma

Materiales de la Editorial Verbo Divino para Cuaresma2017

“La palabra es un don. El otro es un don”, con estas sencillas palabras, en su mensaje para la cuaresma de este año, el Papa Francisco nos recuerda que los cristianos estamos siempre llamados a la conversión y a reconducir la vida hacia Dios, siendo presencia y regalo para el otro.

Desde Editorial Verbo Divino, deseamos que esta cuaresma no pase desapercibida o apagada en la rutina, por eso le invitamos a hacer un camino con nosotros, el camino de La Buena Noticia de la Cuaresma. En el calendario de Cuaresma pondremos cada día un texto diferente extraído de La Buena Noticia de cada día 2017, se podrá acceder a él haciendo clic en el día correspondiente.

Para facilitar este camino le obsequiamos el desarrollo de la celebración del Miércoles de Ceniza y también una sugerente reflexión para incrementar nuestro compromiso de fe que lleva por título Llamados a convertirnos: conversión personal y conversión ecológica.

Puede encontrar otras celebraciones para cada domingo y otros recursos litúrgicos y pastorales suscribiéndose a Eucaristía.

