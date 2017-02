Materiales Cuaresma 2017

La Cuaresma del año 2017 tiene lugar del 1 de Marzo al 13 de Abril.

Ya queda poco para el Miércoles de Ceniza, será el 1 de marzo de 2017… comenzaremos pues la Cuaresma 2017. Hemos encontrado estos materiales del gran Fano. Con ellos podréis trabajar durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma con los pequeños en catequesis, clases…

Estas son las palabras de Fano:

“Amigos, os comparto los dibujos para la Cuaresma que vamos a hacer este año. Son cinco los domingos y cinco las letras de JESÚS. Que este tiempo nos ayude a todos a estar más cerca de Jesús a conocerlo-amarlo y seguirle más fielmente.

Besos y sigamos remando.”

Fano

(Fuente:odresnuevos)

La Cuaresma del año 2017 tiene lugar del 1 de Marzo al 13 de Abril. El tiempo de Cuaresma es un periodo del calendario litúrgico que comienza el Miércoles de Ceniza a las 12:00 y finaliza el Jueves Santo sobre las 15:00 (la hora nona) con la misa vespertina. Son unos días de “ayuno” y penitencia donde se excluyen los domingos, por ser días de fiesta.

La Cuaresma tiene cinco domingos más el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es, por excelencia, el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico.

Primer Domingo de Cuaresma : 5 de Marzo de 2017

: 5 de Marzo de 2017 Segundo Domingo de Cuaresma : 12 de Marzo de 2017

: 12 de Marzo de 2017 Tercer Domingo de Cuaresma : 19 de Marzo de 2017

: 19 de Marzo de 2017 Cuarto Domingo de Cuaresma : 26 de Marzo de 2017

: 26 de Marzo de 2017 Quinto Domingo de Cuaresma : 2 de Abril de 2017

: 2 de Abril de 2017 Domingo de Ramos: 9 de Abril de 2017

La cuaresma del latín “quadragésima” es el “cuadragésimo día antes de la pascua”. Son 40 días de preparación para la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La duración de cuarenta días simboliza la prueba de Jesús al permanecer justo 40 días en el desierto, antes de su misión pública. Hoy en día la práctica del “ayuno” consiste más que en la privación de comer carne en un espíritu penitencial, de conversión y de oración. Aun así la abstinencia en la ingesta de carne es una tradición muy seguida entre los cristianos, sobre todo en las iglesias de Oriente.

