Más de 8.000 personas firman en 24 horas para que Revilla no elimine las vacaciones de Pascua del calendario escolar

· La petición fue lanzada este martes por Mayte Cortés, una madre cántabra, y la Asociación Enraizados a través de la plataforma Change.org

· “Es un ataque laicista contra los católicos y un ataque a la familia”, afirma Cortés

· “Queremos seguir celebrando la Pascua en familia”, destaca el presidente de Enraizados

Más de 8.000 personas han firmado la petición “Revilla, la Semana Santa no se toca” lanzada este martes por Mayte Cortés, una madre cántabra, y la Asociación Enraizados para que el Gobierno de Cantabria no elimine las vacaciones de Pascua del calendario escolar. La petición va dirigida a Miguel Ángel Revilla, presidente cántabro, y a la Consejería de Educación.

“Esta medida supone despreciar las tradiciones del pueblo cántabro, comunidad donde el 75% de la población se considera católica. La Pascua es la festividad más importante para los católicos, ya que se celebra la Resurrección de Cristo. Que estos días sean lectivos supondría que los alumnos no puedan celebrar estas fiestas en familia, ya que muchos deciden viajar a los pueblos o a algún otro lugar para vivirla”, explica Cortés.

“Por otro lado, esta decisión perjudica a la conciliación de la vida familiar y la vida laboral de los padres. Las familias de clase media no podemos llevar a nuestros hijos a campamentos, ludotecas, etc, constantemente por el elevado coste que esto supone”, prosigue esta madre. “Y si padre y madre trabajan y no hay familiares cerca que puedan quedarse con nuestros hijos, ¿quién va a cuidar de ellos si las vacaciones de padres e hijos no coinciden? ¿Revilla?”, se pregunta Mayte Cortés. “Es un ataque laicista contra los católicos y un ataque a la familia”, concluye.

Por su parte, José Castro Velarde, presidente de Enraizados, recuerda que esta propuesta de Cantabria “ya se ha dejado caer en otros lugares, como Castilla y León. Es otra forma más de intentar acallar las tradiciones y la fe de los católicos, credo mayoritario en España”. “Más de 8.000 ciudadanos ya han firmado para que Revilla recapacite. Pediremos reunión al gobierno cántabro y a los grupos políticos. Los españoles queremos seguir celebrando la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Semana Santa y Pascua en familia”, concluye Castro Velarde.

Madrid, 7 de junio de 2017-

María García

info@enraizados.org

www.enraizados.org

@asocenraizados

http://www.facebook.com/asociacionenraizados

Enraizados, una voz católica en la vida pública, es una Asociación civil que tiene como finalidad trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida, haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...