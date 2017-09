Manuel Luis Góngora, miembro del Comité para el Diaconado Permanente de España

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha propuesto al diácono permanente Manuel Luis Góngora para formar parte del Comité para el Diaconado Permanente de España, previa solicitud del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Clero de la Conferencia Episcopal Española.

Manuel L. Góngora es natural de Sevilla y fue ordenado diácono permanente en diciembre de 2010. Ha desempeñado su labor pastoral en las parroquias de San Antonio María Claret y el Sagrario de la Catedral, así como en la Iglesia Colegial del Divino Salvador. En la actualidad es secretario de la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro. Licenciado en Económicas, se ha especializado en gestión de Márketing, dirección de empresas y centros educativos.

SEVILLA (15-09-17).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...