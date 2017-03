Manos Unidas y Cadena 100 por los refugiados

Un año más, Cadena 100 ha reunido, el pasado sábado 25 de marzo, a los mejores artistas del panorama musical nacional e internacional, en una gala solidaria a beneficio de Manos Unidas, en el WiZink Center de Madrid.

Melendi, Conchita, Rosana, David Bisbal, Álvaro Soler, La oreja de Van Gogh, James Blunt, Birdy, Nek, Estopa, Mayumana, Rosario, Vanesa Martín, Bebe, Amaral y Melendi han mostrado su compromiso y solidaridad con los más desfavorecidos en un extraordinario concierto, coincidiendo con el aniversario de los 25 años de la emisora radiofónica.

Presentado por Javi Nieves y Mar Amate, La noche de CADENA 100donará parte de su recaudación en esta edición a Manos Unidaspara contribuir a un nuevo proyecto de la Asociación Fratelli: el acceso a la educación de 300 niños y jóvenes sirios e iraquíes refugiados en Líbano quienes han huido de la guerra junto con sus familias a las localidades de Rmelieh (sur de Sidón) y Bourj Hamoud (Beirut). De esta manera, se les garantizará el derecho a la educación que ampara a todos los niños y niñas del mundo, además de su integración con niños libaneses.

La música y la solidaridad han sido las principales protagonistas de una velada a favor de Manos Unidas, con un cartel excepcional que no ha defraudado a un público que abarrotó el recinto. Una ocasión muy especial que comenzó con una sorpresa que no estaba dentro de la programación; la actuación de Estopa que arrancaba el evento. Tampoco quiso perderse esta noche solidaria Álvaro Soler, quien formó dúo con Birdy con una nueva versión del tema “Let it all go”, al igual que otros músicos internacionales como James Blunt con su espléndido “You´re beautiful” o Nek. También quisieron participar en esta cita benéfica Bebe, La Oreja de Van Gogh, a la vez que Conchita, Amaral, Vanesa Martín y otros muchos cantantes que no dejaron de mencionar a lo largo de su actuación a los niños refugiados enviando un mensaje de solidaridad y agradeciendo a todos los presentes su colaboración. De esa forma, Rosario les dedicó su canción “No dudaría” levantando a todo el público de sus asientos a un ritmo trepidante, como igualmente lo hizo Rosana, que emocionó con los temas de su último álbum a todos los que se congregaron en el antiguo Palacio de los Deportes.

Bisbal repasó sus grandes éxitos mientras que Melendi puso el broche final con las canciones de su nuevo disco “Quítate las gafas”, así como la participación de Mayumana, que asombró con una actuación titulada “Rumba”, en la que la danza y la percusión se unieron a la música de Estopa en una noche llena de animación, con la mejor variedad musical y que abrirá las puertas a un futuro mejor para los niños sirios e iraquíes en Líbano.

¡Gracias a todos los que habéis aportado vuestro grano de arena para apoyar a quienes más lo necesitan!

MANOS UNIDAS, 29-3-2017

Imágen del concierto de Cadena 100 / Foto:Manos Unidas