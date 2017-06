En la Categoría Especia y Prensa

Las periodistas Carmen Sarmiento, Lola Hierro y Rocío Periago entre los ganadores de los #PremiosManosUnidas

Alejandro Martínez Vélez, joven fotoperiodista freelance, ha resultado ganador de la segunda edición del Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo.



Los premios de relatos y carteles para niños y jóvenes han viajado a Castelo do Miño (Orense), Villava (Navarra) y Albacete.

Popular, Santander, Fundación Mapfre y Obra Social “la Caixa”, colaboran con estos premios.

La entrega de los premios, a la que asistirán los ganadores, tendrá lugar el jueves 22 de junio, a las 19:00h., en el Edifico Beatriz, C/José Ortega y Gasset, 29 de Madrid.

Madrid, 06/06/2017. Carmen Sarmiento, periodista vinculada a TVE durante más de 35 años, ha sido merecedora del Premio Especial “Manos Unidas”, que celebra este año su cuarta edición y que tiene como finalidad reconocer la trayectoria de un profesional, programa o medio de comunicación o institución que se distinga por su compromiso con los más desfavorecidos.

La veterana periodista ha recibido con “especial placer” un premio que le ha sido otorgado como reconocimiento a su “labor continuada por los más desfavorecidos y por su mensaje de apoyo constante a las mujeres, a los excluidos y a los marginados”.

Este galardón tiene premio de 3.000 euros que aporta la Fundación Mapfre.

Alejandro Martínez Vélez, joven fotoperiodista freelance, ha resultado ganador de la segunda edición del Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo con la fotografía titulada “Food”, tomada en un vagón abandonado en la estación de tren de Belgrado, que demuestra, según el jurado, “el drama de los refugiados en toda su crudeza”.Este premio está dotado con 2.500 euros, que aporta La Caixa.

Seguridad alimentaria en el planeta

El acceso a la alimentación, la seguridad alimentaria y el impacto que los monocultivos y la agricultura extensiva tienen sobre el medioambiente y los trabajadores, son los temas centrales de los trabajos galardonados en la 37 edición del Premio Manos Unidas de Prensa.

Este es el tercer año que se reconocen los trabajos publicados en Planeta Futuro, la sección sobre desarrollo humano sostenible de EL PAÍS, lanzada en colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates en enero de 2014. En esta ocasión los premios han recaído en el reportaje sobre cómo un huerto puede cambiar la vida de un grupo de mujeres en Malí “Los jardines salvavidas de Jacqueline, Mariam y sus vecinas”, publicado por la periodista Lola Hierro y el trabajo “De las calles de Recife a los fogones” de Rocío Periago, publicados ambos en Planeta Futuro.

Estos premios, dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente, están patrocinados por el Santander.

El jurado decidió, también, conceder una mención especial a “La tierra esclava”, un exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo por profesionales de eldiario.es y elfaro.es.

Jóvenes promesas

Los premios de Manos Unidas quieren también reconocer el trabajo de lucha contra el hambre y la pobreza que los más pequeños llevan a cabo desde la escuela. Para ello se convocan cada año los Premios Manos Unidas de Relatos y de Carteles para niños y jóvenes, que, este año, se han repartido por gran parte del territorio nacional.

El dibujo de Nieves Sánchez, alumna del Colegio Compañía de María de Albacete, recibió el Premio Manos Unidas de Carteles para Niños y Jóvenes, que este año celebra su 15 edición. El premio está dotado con 1.500 euros, que aporta el Popular, que deberán dedicarse a fines sociales, culturales o solidarios.

Por su parte, Ainhoa Couceiro, estudiante de 6ª de primaria en el CEIP de Castrelo de Miño, de la localidad de Astariz-Castrelo de Miño de Orense, ha sido premiada por segundo año consecutivo con el Premio Manos Unidas de Relatos para Niños y Jóvenes, por el trabajo “Me comprometo”. En esta ocasión comparte galardón con Andrea Zamborán, del Colegio Dominicas de Villava (Navarra), premiada por su trabajo “Eliminando fronteras”.

Cada una de las ganadoras recibirá 750 euros que también aporta el Popular y que deberán dedicarse a fines sociales, culturales o solidarios.

El jurado decidió conceder una mención especial al trabajo “El Suelo de mi cocina” de Diego Mikael Marjotie, alumno de The English Montessory School, de Madrid.

Todas estas jóvenes promesas recibirán un lote de regalos de la Editorial San Pablo.

