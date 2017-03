Las fuerzas de Bagdag avanzan hacia Mosul

Reconquistadas áreas estratégicas en la parte oeste que estaban en manos del IS

Continúa la batalla de Mosul. Las fuerzas iraquíes han reconquistado importantes áreas en la parte oeste de la ciudad arrebatándoselas al llamado Estado Islámico (IS). Los enfrentamientos han sido violentísimos durante todo el día de ayer. Un alto comandante de la policía federal, el general Haider Al Maturi, ha anunciado el avance de las fuerzas de Bagdag precisando que sus tropas han entrado en la zona de Tayyaran que ahora «está bajo su pleno control».

Feroz la resistencia de los milicianos de Al Baghdadi. Los Yihaidistas del IS han utilizado al menos diez terroristas suicidas con coche bomba; nueve han estallado antes de alcanzar sus objetivos. El décimo ha matado a dos policías, cinco han resultado heridos, han referido las fuerzas de Bagdad. Los militares –han añadido las fuentes– «han arrestado dos Yihaidistas, un iraquí y un extranjero que habla ruso».

El inicio del ataque al oeste de Mosul, la única parte de la ciudad iraquí todavía bajo el control del IS, había sido anunciado el domingo pasado por el presidente iraquí Haider Al Abadi, después de que en enero las autoridades de Bagdag habían dado la noticia de la «completa liberación» de la parte oriental de la ciudad, caída en manos del IS en junio de 2014. Pero no son solamente los enfrentamientos en la parte occidental los que preocupan a los soldados iraquíes. También está la amenaza de las minas, que el IS ha dejado a centenares en la parte este y que también están retrasando sensiblemente los trabajos de reconstrucción.

